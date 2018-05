Victime d'une faute vicieuse - car habilement déguisée - du triste Sergio Ramos, l'Égyptien Mohamed Salah a donc dû quitter la pelouse à la 30e minute de la finale de Ligue des champions, finalement perdue par Liverpool face au Real Madrid (1-3). Sa blessure à l'épaule gauche inquiétait évidemment toute l'Égypte, à moins de trois semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde.

Plusieurs médias britanniques, dont la BBC, ont rapidement évoqué une dislocation de l’épaule à l’issue de la rencontre. Interrogé en conférence de presse après le match au sujet de l’état de santé de son joueur, Jurgen Klopp a paru inquiet (voir vidéo ci-dessous) et a donné des nouvelles pas vraiment rassurantes: «C’est une blessure sérieuse, vraiment très sérieuse, a-t-il dit. Il est à l’hôpital pour passer une radio. C’est soit la clavicule ou l’épaule elle-même. Ça n’a pas l’air bon, c’est tout ce que je peux vous dire.»

Au Caire, les supporters égyptiens ont assisté atterrés à la blessure de leur star sur écran géant. Image: AFP.

La Fédération égyptienne a rapidement réagit sur Twitter et a annoncé que le Docteur Mohammed Abu Ola avait été «prévenu par le service médical de Liverpool après le scanner aux rayons X passés par le joueur» et que, selon les premiers diagnostics, «l’heure était à l’optimisme quant aux chances de voir Salah disputer la Coupe du Monde». «Les prochains jours devraient nous permettre d’en savoir plus sur la durée réelle d’indisponibilité du joueur», conclut le communiqué.

La sortie du stade de Mohamed Salah et l'avis du manager de Liverpool Jürgen Klopp sur la blessure de son joueur égyptien:

Vidéo: YouTube.

????? | ???? ??????? ???? ??? ????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ?????? ??? ??? ???? ?????? ??????? ??? ?????? ???? ???? ?? ????? ???? ????? ????? ??? ???? ???? ??????? ?? ?????? ??? ???? ???? ???????? ?????? ?? ??? ?????? ????????????????@MoSalah — Egypt National Football Team (@Pharaohs) 26 mai 2018

