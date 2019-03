C'est la Nouvelle Star: déjà buteur cette semaine avec l'équipe d'Italie, le jeune Moise Kean a offert la victoire à la Juventus Turin samedi contre Empoli (1-0) lors de la 29e journée de Serie A et a ainsi fait oublier l'absence de Cristiano Ronaldo.

A 19 ans, Kean traverse la meilleure période de sa très jeune carrière. Auteur d'un doublé contre l'Udinese en début de mois, il a ensuite marqué lors des deux matches de la Nazionale en éliminatoires de l'Euro 2020, face à la Finlande et au Liechtenstein.

Et samedi, il a sorti la Juve de ce 0-0 qui n'aurait pas été bien grave vu l'avance des Bianconeri au classement (désormais 18 points sur le 2e, Naples, qui jouera dimanche sur la pelouse de l'AS Rome), mais qui aurait fait mauvais genre après une défaite 2-0 lors de la précédente journée contre le Genoa.

Trois minutes et trois ballons

Surtout, il a confirmé à son entraîneur Massimiliano Allegri qu'il était une vraie solution en l'absence de Cristiano Ronaldo, blessé à la cuisse droite et qui pourrait manquer le quart de finale aller de Ligue des Champions du 10 avril à Amsterdam contre l'Ajax.

Samedi, Kean n'a ainsi eu besoin que de trois minutes et trois ballons pour débloquer la situation. Entré à la place de Blaise Matuidi, fatigué, il a marqué d'une frappe du droit à l'entrée de la surface (69e).

Dix minutes plus tard, il a perdu son duel face au gardien d'Empoli et n'a donc pas su tuer le match, ce qui situe la marge de progression qui lui reste.

Dybala blessé

«Ce n'est encore ni Messi, ni Cristiano», avait averti Allegri vendredi. «Je ne suis pas Cristiano, je ne suis pas Messi. Mais j'espère l'être un jour. Avec du travail, peut-être qu'un jour je pourrai être à leur niveau», a confirmé le joueur après le match.

Ni Ronaldo, ni Messi, c'est une évidence. Mais Kean est désormais une arme en plus pour la Juventus. Pour Allegri, c'est d'autant plus une bonne nouvelle que Paulo Dybala s'est lui aussi blessé, dès l'échauffement, et que la situation devient embêtante à l'approche de la C1.

«Il a pris un coup au mollet avec l'Argentine et ça lui a fait un peu mal à l'échauffement aujourd'hui. Donc, par précaution, on a décidé de ne pas le faire jouer», a minimisé Allegri après la partie.

Milan battu en 33 secondes

Dans l'autre match de haut de tableau programmé ce samedi, l'AC Milan a été battu 1-0 à Gênes par la Sampdoria et voit sa 4e place fragilisée.

Les Milanais ont couru après le score dès la... 33e seconde et un but du Français Grégoire Defrel sur une gigantesque erreur du gardien Gianluigi Donnarumma.

Avec cette deuxième défaite d'affilée, l'équipe de Gennaro Gattuso reste à deux longueurs de l'Inter Milan et risque surtout de voir la Roma revenir à un point seulement si elle s'impose dimanche contre Naples.

(nxp)