Finalement, le FC Bavois aura droit à son quart de finale de Coupe de Suisse. On se rappelle que l'équipe de Promotion League avait menacé de se retirer de la compétition au début du mois de mai, puisque considérée comme amateure et devant éventuellement affronter Winterthour sur sa pelouse ce printemps - sans possibilité de s'entraîner, pandémie oblige. Le club du Nord-Vaudois était allé jusqu'à demander le report de l'édition 2019/2020 de la compétition.

Mais, suite à la décision de la SFL de faire redémarrer les championnats de Super et de Challenge Leagues le week-end des 20 et 21 juin, l'Association suisse de football a communiqué que la Coupe de Suisse irait à son terme. Elle se terminera sous la forme d'un mini-tournoi, concentré sur huit jours au terme des compétitions de SFL: quarts de finale les 5 et 6 août, demi-finales les 8 et 9 août, enfin finale le 12 août.

Du côté du FC Bavois, on a accueilli cette nouvelle avec une joie non feinte. Son président Jean-Michel Viquerat nous l'a confirmé: «Mon coup de gueule a porté ses fruits, se réjouit-il. Au début de l'interruption des compétitions, j'étais vraiment fâché qu'on puisse nous imposer de jouer dans des conditions qui n'auraient pas été équitables. L'effet médiatique a fait que le président de l'ASF lui-même (ndlr: Dominique Blanc) m'a appelé deux ou trois fois pendant cette période transitoire.»

Le président bavoisan est donc particulièrement satisfait de cet épilogue. «Il semble que le côté foot reprenne le dessus par rapport à la finance. Ce n'est pas chaque année que Bavois se qualifiera pour les quarts de finale, on est donc heureux de la perspective de pouvoir jouer ce match à Winterthour. Au lieu de commencer notre prochaine saison par un match de championnat, on la débutera par un quart de finale de Coupe, qui plus est dans la belle saison. On est donc très satisfait de cette décision. Et surtout, on pourra préparer ce rendez-vous de la meilleure des façons.»

Coupe de Suisse, le programme

Mercredi 5 et jeudi 6 août, quarts de finale: Lausanne - Bâle, Winterthour - Bavois, Lucerne - Young Boys, Rapperswil-Jona - Sion.

Samedi 8 et dimanche 9 août, demi-finales: vainqueur Lausanne/Bâle - vainqueur Winterthour/Bavois, vainqueur Lucerne/Young Boys - vainqueur Rapperswil/Sion.

Mercredi 12 août: finale à Berne (Stade de Suisse).

Renaud Tschoumy