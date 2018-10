Vous vous souvenez sans doute, en bons cinéphiles du dimanche, de cette réplique culte de Mister T dans «Rocky 3». Clubber Lang, le personnage odieux au possible incarné par le sergent B. A. Baracus alias «Barracuda» de «L’Agence tous risques», répond à un journaliste qui sollicite son pronostic pour le combat qui l’opposera quelques instants plus tard à Rocky Balboa. «Mon pronostic? Une boucherie», répond le malabar, en défiant la caméra, et le monde tout entier par la même occasion, du regard.

A jeter un coup œil aux affiches proposées par cette deuxième journée de Ligue des champions, on est tenté de reprendre ce pronostic péremptoire à notre compte. PSG – Etoile Rouge de Belgrade, Atletico Madrid - Club Bruges, Juventus – Young Boys… Il y a un match qui retiendra toute notre attention, une affiche qui valait encore une demi-finale de Ligue des champions voici deux saisons de cela, mais qui risque de virer à la… boucherie, justement.

Borussia Dortmund – Monaco, mercredi soir à 21h. D’un côté, le leader de la Bundesliga au jeu tant chatoyant qu’efficace. De l’autre, un club du Rocher qui part à vau-l’eau: cinq défaites et trois nuls sur ses huit dernières sorties toutes compétitions confondues. Alors certes, Lucien Favre relativisera sans doute en affirmant que «Monaco, ça reste très fort». Mais un club qui a perdu, en 18 mois: Mbappé, Lemar, Bernardo Silva, Moutinho, Benjamin Mendy, Bakayoko, Germain… Un jour, fallait bien que ça commence à se voir.

Monaco Vas me rendre chauve ! pic.twitter.com/OTFrV60NnC — S.A.U.C.E ! ?? (@VinkDaKid) 28 septembre 2018

A force de repartir à zéro chaque saison, Leonardo Jardim va finir lui aussi par en avoir ras la casquette, même s’il se fait violence face caméra – là aussi ça commence à se voir.

"Tout le monde a besoin de faire plus parce que Monaco mérite de jouer pour la 1ère place du tableau."



Leonardo Jardim, l'entraîneur de l'@AS_Monaco, réagit après la défaite de son équipe #ASMSCO pic.twitter.com/ebXLc38qjy — Canal Football Club (@CanalFootClub) 25 septembre 2018

Alors certes, rien n’est couru d’avance. Puisque même Clubber Lang s’est trompé en pronostiquant une boucherie alors que c’est lui qui s’est fait rétamer la gueule au final.

On se dit que nous aussi on a le droit de se tromper. Reste que: si le PSG perd contre Zvezda, si l’Atletico en prend trois contre le Club Bruges et si YB crée l’exploit à Turin, tout ça à la fois, alors on prêtera volontiers notre joue droite pour un crochet du gauche de Stallone – il paraît qu’il a perdu en explosivité avec les années.

Vous en rêvez, hein? Promis, nous on tiendra notre pari, pas comme Marc Rosset.

PS: Ça tombe bien, le grand «Sly» sera tout bientôt en tournée européenne pour la promo de Creed 2 (ndlr: Rocky 8): ce film où Adonis Creed, le fils d'Apollo Creed, se fait coacher par Rocky Balboa himself pour affronter Victor Drago, le fils d'Ivan Drago, ce même salaud de communiste qui avait tué Apollo Creed dans Rocky 4, alors forcément il y a de la revanche dans l'air - vous suivez? Quelle formidable saga!

(nxp)