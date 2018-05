Le milieu de terrain anglais de Manchester City Fabian Delph (28 ans) est confronté à un sacré dilemme: son épouse Natalie doit en effet donner naissance à leur troisième enfant le samedi 30 juin - ils ont déjà deux filles prénommées Sofia et Aleya.

Or, l'Angleterre aura joué son dernier match de groupe du Mondial le 28 mai (contre la Belgique), et si elle termine première de son groupe G, elle disputera son huitième de finale le 2 juillet, soit deux jours après la date prévue de l'accouchement.

Alors, que fera-t-il? Cité par le site de la BBC, Delph a d'abord répondu sur le ton de la plaisanterie en parlant de sa femme: «Elle est solide, c'est une fille qui vient du Yorkshire! Elle saura gérer!»

Plus sérieusement, Fabian Delph a évoqué la situation avec le sélectionneur anglais Gareth Southgate. Il en est ressorti que Delph pourrait effectivement bénéficier d'un congé spécial et effectuer l'aller-retour Russie-Angleterre pour assister à la naissance de son enfant, et cela même si cela devait l'empêcher de jouer un match.

«On n'en est pas encore sûrs à 100%, mais avec un match le 28 juin, il y aurait peut-être l'opportunité de rentrer et de revenir très vite en Russie», a commenté Delph. Qui a tenu à remercier son sélectionneur: «Gareth a été fantastique. Car pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille. La famille passe et passera toujours en premier.»

Le dernier match de Delph avec la sélection anglaise remonte à trois ans. Mais ses performances avec les Citizens sous les ordres de Guardiola, qui ont débouché sur le titre de champion, sont de nature à lui offrir de nouvelles perspectives avec les Three Lions . (Le Matin)