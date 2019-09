Deux semaines après «C'te équipe», c'était au tour de l'équipe de Suisse de football de fait sa grande rentrée entre Dublin et Sion. Dans ce troisième épisode, la bande des sports composée de Simon Meier, Oliver Dufour et André Boschetti, réunie autour de Mathieu Aeschmann, vous propose de débattre du contenu sportif et extra sportif proposé par la bande de Vladimir Petkovic . C'est votre rendez-vous radiophonique, à retrouver tous les lundis aux alentours de 17h.

Désormais, vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify ou directement sur SoundCloud. Retrouvez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram.

Le sommaire:

1. (dès 1'42) Football - Équipe de Suisse. Au-delà de la déception comptable de Dublin et de la formalité contre Gibraltar, que retenir de cette rentrée en termes de jeu? Et que penser du nouvel élément de langage de l'ASF qui dénonce le «tumulte médiatique» autour d'une équipe de Suisse «sereine à l'interne»? Tout est-il vraiment de la faute des médias?

2. (dès 19'54) Football - Équipe de Suisse. Séquence confession: chaque journaliste avoue ce qu'il adore et ce qui l'irrite dans cette équipe de Suisse. L'occasion de revenir sur la cote de popularité de «Vlado» Petkovic, de la «disparition» du vrai «Richie» Rodriguez et du trio «coup de cœur» Akanji-Schär-Elvedi.

3. (dès 36'34) Football - Éliminatoire de l'Euro 2020. Faut-il s'inquiéter pour la Mannschaft? Les Pays-Bas sont-ils la nouvelle force du continent même sans avant-centre? Et si la Squadra redevenait séduisante pour de bon? On fait le tour d'Europe sans oublier d'apporter le soutien inconditionnel de l'émission au Kosovo de Bernard Challandes.

4. (dès 48'29) Le pronostics de «C'te équipe». Les journalistes se mouillent pour vous aider à miser sur les bons résultats... Place cette semaine à la Coupe de Suisse.