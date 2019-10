A peine avait-il posé son baluchon dans le vestiaire des Aiglons, en provenance de l’Ajax Amsterdam, que Kasper Dolberg s’est vu souhaiter la «bienvenue» par un coéquipier. Le jeune Niçois Lamine Diaby-Fadiga lui avait, en effet, dérobé une montre valant près de 80'000 francs suisses, et s’était fait licencier dans la foulée par l’OGC Nice. De retour au Danemark pour jouer avec sa sélection face à la Suisse ce week-end, l’attaquant des «Danish Dynamites» a expliqué comment il avait vécu ce moment pas comme les autres au «Tipsbladet».

«Je m’entraînais et quand je suis rentré à la maison, je ne pouvais plus la trouver, a balancé le buteur. Bien sûr que c’était dommage. Je pense que c’est un peu amplifié vu de l’extérieur, mais il faut avouer que c’est une chose absurde. Je pense vraiment que le club a très bien géré la situation. Je comprends bien qu’il y ait eu une attention médiatique soutenue à propos de cette affaire, mais autour du club et dans le vestiaire, le calme et la sérénité ont permis que les bonnes décisions soient prises. Ce qui devait être fait a été fait.»

«J’ai agi lâchement envers Kasper»

Diaby-Fadiga, 18 ans, a en effet été licencié séance tenante par le club qui l’a formé. Mais comme le joueur a du talent, il a tout de même retrouvé de l’embauche dans la foulée, au Paris FC, en Ligue 2. Mais des fois, quand rien ne va… Le joueur avait reçu un carton rouge avec les moins de 19 ans niçois juste avant de prendre la porte et la sanction a été sévère. La Ligue l’a, en effet, suspendu pour sept matches!

Lamine Diaby-Fadiga s'est engagé avec le Paris FC après avoir été renvoyé par l'OGC Nice. Image: Twitter.

Le jeune homme, lui, avait fini par s’expliquer il y a quelques jours, par la voie d’un communiqué de presse sur les réseaux sociaux: «Après plusieurs jours d’une tourmente médiatique sans précédent pour moi, j’ai décidé de prendre la parole. (...) J’ai porté fièrement le maillot du club de mon enfance la saison passée en Ligue 1. Je me suis malheureusement blessé durant plusieurs mois et mon retour à la compétition a de nouveau été repoussé suite à un carton rouge reçu dans un match avec l’équipe U19. Cela m’a affecté mentalement et ma situation d’échec contrastait avec la réussite et l’aura de Kasper, mon coéquipier. Je m’en suis pris à lui sans aucune raison, peut-être un peu par jalousie.»

Il s’est ensuite excusé platement. «Plutôt que de me battre sur le terrain pour lui faire concurrence, j’ai agi lâchement envers lui. Mon acte n’était pas guidé par l’appât du gain mais par le dépit, la frustration et le sentiment d’être déconsidéré, a-t-il exposé. Certes, je n’ai que 18 ans, mais mon âge n’excuse en rien ma faute. J’ai donc assumé mon geste en me présentant devant Kasper, Monsieur Fournier, Directeur Général du club, Patrick Vieira, mon coach, et Dante, mon capitaine. Tour à tour, je me suis excusé auprès de chacun d’entre eux. J’ai aussi pris l’engagement de dédommager entièrement mon coéquipier en le remboursant, ce qui est désormais chose faite.»