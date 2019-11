«Je comprends que le fait d'avoir été sélectionneur lui ait donné beaucoup d'espoir, je comprends que ce soit l'opportunité de sa vie, qu'il a beaucoup travaillé pour cela», a déclaré Luis Enrique en conférence de presse. «Mais je comprends aussi qu'il est déloyal, avec une ambition démesurée et je ne veux personne de cette sorte dans mon staff.»

«Parfois, la vie t'offre des opportunités de mieux connaître les personnes qui t'entourent, qui est ton ami, qui ne l'est pas. Moi, je n'aurais jamais fait ce qu'il a fait», a souligné le technicien au siège de la fédération espagnole de football (RFEF), à Las Rozas, dans la banlieue de Madrid. «Je ne le considère plus comme mon second ni membre de mon staff», a insisté Luis Enrique.

Le retour aux affaires de Luis Enrique (49 ans) a été annoncé en même temps que le limogeage de Robert Moreno par le président de la RFEF, Luis Rubiales, le 19 novembre dernier, au lendemain de la victoire de l'Espagne sur la Roumanie 5-0 lors du dernier match des qualifications à l'Euro 2020.

Après plusieurs mois passés au chevet de sa fille Xana, morte à neuf ans des suites d'un cancer des os, l'ancien entraîneur du FC Barcelone revient aux commandes d'un projet débuté en août 2018. En juin, démissionnaire en raison de ce drame familial, il avait laissé les rênes de la sélection entre les mains de son ancien bras droit Robert Moreno. Mais Luis Enrique s'est senti trahi par son ex-allié, dont les «actes n'ont pas suivis les mots», d'après ses dires.

«L'unique responsable du fait que Robert Moreno ne fasse pas partie de mon staff, c'est moi. Le désaccord avec Moreno remonte au 12 septembre, le seul jour où j'ai été en contact lui. Il est venu, et m'a confié qu'il voulait faire l'Euro, et qu'après cela je pourrais revenir si j'en avais envie», s'est expliqué Luis Enrique. «Je me sens responsable, et je ne suis pas fier de la manière dont tout cela se termine, je n'aime pas voir les gens souffrir», a-t-il conclu.