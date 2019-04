Les médias italiens relatent ce jeudi que le club de Padoue, lanterne rouge de Serie B, a décidé d'exclure immédiatement et jusqu'à la fin de la saison trois de ses joueurs, dont le défenseur valaisan Michel Morganella (30 ans le 17 mai prochain). Le communiqué du club de la Vénétie précise que «cette sanction a été prise pour des raisons disciplinaires en conséquence de graves violations des règles de comportement».

Graves violations des règles de comportement? «Sport-Center» a voulu en savoir plus et a cherché à joindre Michel Morganella. De Padoue, ce dernier n'a pas refusé le contact, mais il n'a pas souhaité s'exprimer officiellement, puisque lié à son club par un devoir de confidentialité. Morganella nous a alors renvoyés aux déclarations de son agent Mauro Bousquet, publiées sur le site «tuttomercatoweb.com». Il a accompagné l'envoi du lien du commentaire suivant: «Voilà la raison».

Il apparaît ainsi que, si Morganella a été suspendu, c'est parce qu'il s'est entretenu jusque tard dans la nuit de lundi à mardi avec des supporters de Palerme (pour qui il a joué pendant neuf ans, de 2009 à 2018), avec qui son club de Padoue venait de partager l'enjeu (1-1).

Ovationné par les tifosi de Palerme

Mauro Bousquet explique: «J'ai appelé Michel, il ne s'est rien passé de particulier. L'année passée, il n'avait pas réussi à dire au-revoir aux supporters de Palerme. Alors, après l’ovation que les gens lui ont réservée lors du match de lundi, il a ressenti le besoin de sortir de l'hôtel (qu'occupait son club de Padoue à Palerme) pour s’entretenir avec eux, jusque tard dans la nuit, revêtu des habits officiels de l'AC Padova.»

Il ne s'agirait donc pas d'une virée nocturne jusqu'à l'aube, comme certains sites italiens l'ont expliqué dans un premier temps. Au vu de ces explications, il apparaît que la décision de Padoue semble exagérée. Aurait-on utilisé n'importe quel moyen pour renvoyer Morganella?

«Bien que je respecte Giorgio Zamuner (le directeur général du club) et Pierpaolo Bisoli, l’entraîneur (limogé le 19 mars dernier) qui avait voulu Michel, je suis embarrassé devant ce communiqué, poursuit Mauro Bousquet. Il porte atteinte au professionnalisme d’un joueur qui a trois enfants, qui a encore un an de contrat et qui est revenu au jeu après une grave blessure. Il y a différentes méthodes de jeter de l’huile sur le feu. Si on veut interrompre le rapport de travail, qu’on le dise, c’est tout. Il suffit de décrocher le téléphone et de manifester la volonté d’une séparation. Je ne peux pas admettre que les gens critiquent Michel pour ça. Demandez-vous plutôt pourquoi Morganella est une idole pour les tifosi de Palerme: c'est un professionnel qui a toujours respecté les règles.»

Mais visiblement, ce n'est pas ce qu'on pense du côté de Padoue.

