François Moubandje, d'où nous répondez-vous en ce début d'après-midi?

De Zagreb. J'ai participé ce mardi matin à mon premier entraînement avec le Dinamo. Je suis tout de suite dans le bain! C'est bien, je suis très content.

Comprenez-vous qu'on puisse trouver votre transfert en Croatie étonnant (il a signé pour trois ans)?

On m'attendait peut-être ailleurs, c'est vrai. En ce sens, ce choix peut surprendre certains. Mais je l'ai fait en mon âme et conscience, après en avoir discuté en famille. Par rapport à toutes les options qui s'offraient à moi, le Dinamo Zagreb m'apparaissait comme le meilleur choix. Il a une histoire et un vrai projet.

Toutes les options... Pouvez-vous nous en dire plus?

J'ai eu des contacts avancés à Saint-Étienne. J'ai même discuté avec le nouveau coach (Ghislain Printant). Mais ça ne s'est pas fait. Et aussi avec Nantes. Et ensuite avec plusieurs clubs espagnols: la Real Sociedad, Valladolid, Grenade ou le Betis Séville. Mais le Dinamo Zagreb, qui s'était déjà intéressé à moi au mercato d'hiver, s'est toujours montré très présent. Je sens que le club a un vrai projet pour moi. Et l'aspect financier a compté aussi (ndlr: Moubandje sera le joueur le mieux payé du club).

Avez-vous demandé conseil à Mario Gavranovic, votre coéquipier en équipe de Suisse que vous retrouverez à Zagreb?

Non, je n'ai pas voulu tout mélanger. Mais je me réjouis évidemment beaucoup de retrouver Mario ici. Par contre, j'ai eu une discussion avec le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Il m'a dit que ce n'était pas un mauvais choix et que le championnat de Croatie était d'un bon niveau. Cet avis a évidemment compté pour moi.

Quels sont vos objectifs?

Je veux gagner des titres avec mon nouveau club, évidemment. Et si nous pouvions nous qualifier pour la Ligue des champions, ce serait le top (ndlr: le Dinamo entrera en lice au deuxième tour des éliminatoires, la semaine prochaine). Je veux surtout m'établir en tant que titulaire au sein de ma nouvelle équipe. Il n'y a que par les performances que je peux me rappeler au bon souvenir de M. Petkovic.

On imagine aussi que vous devez être content de quitter Toulouse...

J'ai vécu beaucoup de beaux moments en six ans passés à Toulouse, mais c'est vrai que ça s'est un peu terminé en queue de poisson. J'ai été blessé cet hiver, mais je me suis complètement rétabli. Physiquement, je me sentais bien, mais le «Téfécé» m'a compliqué la vie. Du coup, je n'attendais plus qu'une chose: arriver au bout de mon contrat en juin et relancer ma carrière. C'est fait, et je suis très content d'avoir un nouveau challenge devant moi. Je suis convaincu que cela peut m'amener encore plus haut.