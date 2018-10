Latéral gauche du Toulouse FC, étonnant septième du classement de Ligue 1 après huit journées, François Moubandje (28 ans) était l'invité de l'émission «Le Vestiaire», lundi sur RMC Sport.

Face à Rolland Courbis, Emmanuel Petit et Rio Mavuba, l'international suisse (19 sélections) a évoqué sa jeunesse en région genevoise et le début de sa carrière pro à Servette, dont il a porté le maillot de 2010 à 2013. Il a notamment tenu à dire à sa maman à quel point il l'aimait «de tout mon cœur», précisant au passage qu'elle n'aimait pas le football.

«C'est plutôt mon grand frère qui me suivait et me poussait, a notamment dit Moubandje. Elle devait s'occuper de six enfants, ce n'était pas facile pour elle. Et elle n'est jamais venue me voir jouer jusqu'à l'âge de mes 20 ans.»

Il faut dire que la mère de François Moubandje a bien choisi son match: c'était le 1er juin 2011, et Servette avait battu Bellinzone 3-1 dans un Stade de Genève quasi plein, en barrage retour pour la promotion en Super League. Six ans après sa faillite, le club grenat retrouvait l'élite!

«C'était contre Bellinzone, on jouait pour la promotion avec le Servette, se souvient Moubandje. Il y avait je crois 23'000 personnes (ndlr: en fait, très exactement 23'338), et c'est la première fois qu'elle me voyait jouer. Et à la fin, les gens l'ont portée, et je pense que c'est depuis là qu'elle a eu l'amour du foot. Elle est devenue ma première supportrice, et limite, après tous mes matches aujourd'hui, elle m'appelle et me fait un débriefing!»

Oui, François Moubandje avait amené sa bonne humeur sur le plateau de RMC Sport.

François Moubandje a également parlé de ses adversaires directs. Il a notamment précisé que ceux qui l'avaient le plus impressionné étaient Bernardo Silva (le Portugais qui est parti de l'AS Monaco pour Manchester City en 2017) et Florian Thauvin (Marseille), «deux joueurs qui ont eu peu le même style».

(nxp)