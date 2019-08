Quatre et pas une de plus. C’est, pour José Mourinho, le nombre d’équipes qui peuvent prétendre au titre de Premier League cette saison. Le Portugais a profité de sa présence dimanche soir sur le plateau de la chaîne Sky Sports pour distiller ses impressions, et ses piques. Pour le «Special One» ses deux anciennes écuries (Chelsea et Manchester United) devront patienter avant d’espérer terminer en tête de la division anglaise.

D’après lui ce sera un combat entre Manchester City, Liverpool, Tottenham et… l’équipe B de City. On dirait que le coach est en émoi devant le contingent pléthorique de son éternel rival, Pep Guardiola. En tout cas dimanche, il était impressionné par le banc à disposition de l’entraîneur catalan.

Pour lui, United et Chelsea n’ont pas un effectif suffisant pour prétendre remporter le championnat. Par contre, il espère que les joueurs pensent le contraire dans les vestiaires, pour le spectacle et la motivation.

Il se glorifie aussi de sa seconde place de la saison 2017-2018 avec Manchester United, soulignant que son club n’avait pas été assez performant… au mercato.

On dirait que pour le Mou’, ce n’est pas la fête qui compte, mais les invités. Reste qu’il trépigne d’impatience à l’idée de reprendre le chemin des vestiaires.