José Mourinho n'a pas forcément des bons souvenirs contre les clubs suisses en Coupe européenne. Il n'est pas non plus fan des pelouses synthétiques, comme le rappelle le «Blick» à deux jours du choc entre Young Boys et Manchester United à Berne (mercredi à 21h).

«Ils jouent sur une pelouse synthétique. C'est un énorme avantage pour eux et un énorme désavantage pour nous», avait lancé l'entraîneur portugais après le tirage au sort des groupes de Ligue des champions.

José Mourinho avait déjà épinglé les pelouses synthétiques en 2010 alors qu'il avait battu le CSKA Moscou avec l'Inter au stade Loujniki. «Les grandes compétitions européennes ne devrait pas pouvoir être organisées sur des terrains pareils. Ça convient pour le football des enfants mais pas pour la Ligue des champions», taclait le «Special One».

Si Manchester United voyage à Berne avec le statut très clair de favori, cette configuration du stade de Suisse pourra peut-être aider le champion de Suisse à faire trembler le club anglais.