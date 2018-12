Pour les présidents de club qui songeraient encore à engager José Mourinho – l’inconscience existe – un coup d’œil au naufrage dominical de MU à Anfield s’impose. Tout y est. Face au miroir grossissant de ce Liverpool moderne et généreux, Manchester United a montré toute l’étendue de ses limites: celles d’une équipe rapatriée du siècle passé. Aucune vitesse, pas d’idées, si peu d’envie, des joueurs irritables et irritants, la soupe était trop indigeste pour continuer à nourrir l’illusion. Pour faire simple: une équipe s’amusait, bougeait, créait. Et l’autre s’ennuyait. «Le Mou» aura beau s’en défendre, il a donc quitté la grande scène en laissant un testament footballistique admirable d’authenticité.

Alors bien sûr, chaque manager évolue dans un contexte et même José Mourinho mérite l’effort de la contextualisation. C’est une évidence, Manchester United tient en Ed Woodward l’un des dirigeants les plus incapables du moment. Le Portugais en a-t-il souffert? Évidemment. Sa panoplie défensive était-elle, comme il le sous-entend depuis huit mois, indigne d’un club de ce standing? On peut l’admettre; à condition toutefois de préciser que les transferts de Bailly et Lindelöf sont les siens. Comme le fiasco Alexis Sanchez, passé de terreur de la Premier League sous le maillot d’Arsenal (80 buts, 45 assists en 3 ans et demi) à rentier-fantôme d’Old Trafford (4 buts en un an).

Jadis moderne, il était devenu ringard

Le problème ne se cachait donc pas autour de José Mourinho (thèse plausible puisque Moyes et van Gaal avaient aussi échoué). Il se nichait dans l’action de José Mourinho et le personnage qu’il était devenu. Pour bien comprendre, il faut peut-être se poser cette question: que reste-t-il du «Mou» vainqueur de la Ligue des champions avec l’Inter en 2010?

Il y a huit ans, le Portugais était un stratège novateur, un meneur d’hommes chaleureux et un tribun tantôt subtil, tantôt provocateur. Sa science tactique, basée sur la neutralisation des forces adverses, lui offrait l’adhésion du vestiaire. De ses plans de jeu naissaient une conviction profonde et un sens du sacrifice: celui accepté par exemple par Samuel Eto’o, infatigable latéral lors de cette iconique qualification au Camp Nou, à dix et malgré un siège continu (0-1, 28.04.2010). Appliquer une consigne de José Mourinho, même la plus restrictive possible, semblait alors synonyme de victoire.

La caricature de lui-même

Que reste-t-il de ce style de jeu et de l’adhésion qu’il suscitait? Tout et rien. L’écart résume le problème et dénonce un immobilisme. En une petite décennie, le football a en effet fait sa mue. Dans le sillage de Pep Guardiola, Jürgen Klopp et quelques autres, l’idée de gagner par le jeu s’est imposée. Peu importe s’il faut croire à la possession, à la verticalité ou encore au «Gegenpressing», tous ces entraîneurs ont en commun une idée directrice: imposer leur style. Chez eux, pas de calculs d’apothicaire en fonction des états de service adverses. Le rapport de force se construit autour de leurs propres atouts. Ils sont généreux, offensifs, prêts à mourir (perdre donc) pour leurs convictions. Bref, ils sont l’antidote au football selon José Mourinho.

Enfermé dans ses certitudes, le Portugais est donc lentement devenu «has been». Aujourd’hui, il n’y a plus une «pépite» qui «rêve de jouer sous ses ordres». Quant aux stars, elles aspirent à s’amuser autant que celles de City, Liverpool, Dortmund ou Paris. Il faut donc l’écrire très directement: voilà déjà quelques saisons que «le Mou» est ringard. Une tare qu’il a longtemps camouflée derrière sa (vieille) réputation de meneur d’hommes.

Provocateur, vulgaire, aigri

Mais un meneur d’hommes passe-t-il son temps à se plaindre (arbitrage, traitement de la presse), à se gargariser de ses titres passés ou à isoler un joueur pour le critiquer en public (Shaw, Pogba)? Bien sûr que non. Le Mourinho qui offrait quatre jours de congé à un Sneijder en plein divorce pour aller voir son fils s’est aujourd’hui transformé en un coach intransigeant devant le mal-être d’Anthony Martial dans la même situation. Celui qui sprintait avant de se lancer à genoux sur la pelouse pour célébrer un but (à la mode «Kloppo») a laissé place à un manager aigri, enfoncé sur sa chaise qui ponctue chaque mauvaise passe d’une moue dénigrante. En une dizaine d’années, «le Mou» s’est transformé en caricature de lui-même. Il était intelligent et délicieusement provocateur. Voilà qu’il tourne en rond, vulgaire et malveillant.

Pour toutes ces raisons, Manchester United et les amoureux du football sont aujourd’hui soulagés d’un poids (à l’exception du PSG). José Mourinho était devenu toxique. Il était temps qu’il prenne des vacances et s’aère l’esprit. Peut-être aurons-nous alors la chance de retrouver dans quelques mois une version 2.0 de ce jeune entraîneur impertinent et novateur qui avait séduit l’Europe entière il y a quinze ans. Le football serait alors doublement gagnant.