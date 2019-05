C'est fait: Murat Yakin et son adjoint Marco Otero ne sont plus à la tête de la première équipe du FC Sion. Cette mesure prend effet immédiatement ce mardi après-midi. La direction du club valaisan invoque «un manque d'implication professionnelle» de la part de son staff technique, reprochant notamment à Murat Yakin et à son adjoint de ne pas avoir été présents avec l'équipe à veille du match à Zurich (perdu 1-0).

Christian Constantin a eu vent d'autres manquements du même type ces dernières semaines. «Ce comportement est jugé contraire aux exigences que doit respecter un staff dans sa responsabilité d'assurer la bonne marche d'un effectif professionnel», indique le club valaisan dans un communiqué. Murat Yakin et Marco Otero ne sont pas licenciés, mais la direction leur a «donné des vacances anticipées jusqu'au terme de la saison».

La première équipe est reprise avec effet immédiat par un trio composé de Sébastien Bichard (entraîneur des M21), Christian Zermatten et Christian Constantin lui-même. Ces trois hommes vont mener une «mission commando» lors des quatre derniers matches face à Saint-Gall, Xamax, Grasshopper et Thoune.

Le FC Sion en a également profité pour indiquer qu'il avait retiré son recours auprès du TAS contre la suspension infligée par l'UEFA pour sa participation aux compétitions européennes. L'unique objectif du club est désormais de sauver sa place en Super League sans passer par les barrages. (nxp)