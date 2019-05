La scène se déroule il y a pile une semaine, mardi dernier à Martigny, sur le terrain d’entraînement principal du FC Sion. Comme avant chaque séance, les fidèles Roger Roduit et «Popaul» Dessimoz attendent, assis sur leur rondin. Les deux intendants du FC Sion ont tout préparé pour l’entraînement en ce matin ensoleillé, mais ils ne voient rien venir. Il est 11h, les joueurs et le staff devraient être présents, mais ils sont retenus à quelques mètres de là, à la Porte d’Octodure. Alors, Roger et «Popaul» attendent. Viendront? Viendront pas? Les paris commencent à être pris.

Et puis, peu avant midi, arrivent tranquillement les uns après les autres plusieurs membres de la première équipe. Le préparateur physique en premier, suivi de Marco Pascolo, l’entraîneur des gardiens. Un physio débarque peu après, puis les joueurs, un par un ou par petits groupes. Anton Mitryushkin est le premier arrivé. Enfin, à 12h10, alors que tout le monde est sur le terrain et commence à travailler, voici Murat Yakin. La séance dure à peine une heure, et l’entraîneur du FC Sion semble ailleurs. Il ne participe à rien, ne parle quasiment pas. Deux jours après la défaite à Zurich, aucune réaction visible.

La famille Constantin croyait en Yakin

Un peu plus tôt, à 10h, le technicien, sous contrat jusqu’en 2021, s’est pourtant fait «secouer» par le président du FC Sion, dans le bureau du boss. La réunion a duré 72 minutes exactement. A 11h12, le coach est descendu aux vestiaires, suivi du président, du directeur sportif et du directeur général, dans l’ordre. Évidemment, Christian Constantin est furieux du revers concédé au Letzigrund (0-1) et il avait des choses à dire à son entraîneur, notamment dans l’approche de l’événement.

Le boss venait en effet d’apprendre que Murat Yakin et son adjoint Marco Otero… n’étaient pas présents lors de la mise au vert à l’hôtel la veille! Face au directoire du FC Sion, Murat avoue, mais se défend bien. «CC» décide de le protéger, une nouvelle fois. Dans les vestiaires, face aux joueurs, le discours est mobilisateur, motivant. Murat Yakin n’en sort pas renforcé, mais pas forcément affaibli non plus.

Il faut dire que la famille Constantin apprécie sincèrement le technicien et croyait fortement en lui. Le directeur sportif, Barthélémy Constantin, l’a choisi et ce n’est pas un détail. Les deux décideurs du FC Sion apprécient le charisme de Murat Yakin et lui pardonnent beaucoup de choses, dont le fait de ne pas parler français. Ils voient un homme qui a de la poigne et ils le respectent énormément. Ils le croient sincèrement capable de s’inscrire sur le long terme à Tourbillon et d’y ramener des trophées et n’entendent pas le déstabiliser. Les deux hommes, c’est assez rare, prennent sur eux. Maurizio Jacobacci et Peter Zeidler se sont pourtant fait vider pour moins que ça…

Protégé par son nom et son aura

Murat Yakin, lui, conserve du crédit, renforcé encore par la série de cinq matches sans défaite que le FC Sion vient de réussir. Mais le président réclame plus d’investissement. Les deux jours de congé accordés quasiment systématiquement après les matches dérangent, tout comme le fait que Murat Yakin et Marco Otero ne rentrent pas toujours avec le car de l’équipe lors des matches à l’extérieur, restant deux jours pleins en Suisse alémanique avant de daigner s’intéresser au FC Sion dès le mardi après-midi. Bref, tout ceci commence à heurter en coulisses, mais l’entraîneur est protégé. Par son nom, son aura, mais aussi la croyance sincère qu’il peut être l’homme de la situation dans un rôle «détaché», à l’anglaise, avec un coach travailleur à côté de lui.

Il y avait eu une première alerte, déjà, après la vilaine défaite à Neuchâtel. Christian Constantin, étonné par les incessants changements tactiques et de joueurs, avait repris les choses en main, en coulisses. Sion, dès lors, a toujours évolué en 4-2-3-1 et a enchaîné cinq matches sans perdre. La crise semblait s’être éloignée, mais le laxisme de Murat Yakin l’a rattrapé.

Il y a eu cette défaite face à Bâle, le revers à Zurich. Et puis est arrivé le match d’YB, avec cette prestation défensive catastrophique et le manque de réaction de l’équipe. Les matches à Tourbillon comptent double dans l’esprit de Christian Constantin, et le revers face à Bâle deux semaines plus tôt est encore dans son esprit. Ce soir-là, il avait critiqué publiquement le coaching de Murat Yakin, sans remettre en question son entraîneur sur le plan personnel. Le «programme de protection» se lézardait, mais il était toujours là.

Le barrage est tombé à la 50e dimanche face à YB avec le 0-3 de Thorsten Schick. C’est à ce moment-là que Christian Constantin a pris la décision de licencier Murat Yakin. Il a pris deux jours pour conforter son impression et a officialisé le coup de carrelet mardi après-midi. (nxp)