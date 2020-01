Il avait quitté la Suisse à l’été 2017, après une saison intéressante en Super League avec le Lausanne-Sport. Deux ans et demi plus tard, Musa Araz a mûri. Un apprentissage à la méthode turque qui a forgé son caractère et ses capacités.

Non, le Fribourgeois n’a pas explosé durant ses expériences entre Konyaspor, Bursaspor et Afyonspor, où il a somme toute peu joué, mais où il a appris aux côtés des meilleurs. Son arrivée à Neuchâtel Xamax n’a donc rien d’un pas de retrait. Il la voit plutôt comme une opportunité d’exploser.

Un défi réaliste? Samedi au Cornardeo, son entraîneur devrait en tout cas lui donner ses premières minutes de jeu, histoire qu’il puisse apporter sa réponse.

Musa, la Turquie, c’était comment?

Comme toujours là-bas, il y a deux sentiments qui s’entrechoquent. Bien sûr, on peut parler des retards de paiement, de la pression, de cette énergie perdue constamment pour des préoccupations qui n’ont rien à voir avec le football. Mais j’ai vraiment envie de garder le positif.

Parce qu’il y en a eu?

Oh oui! Le football en Turquie, c’est un autre monde. Difficile de s’en rendre compte lorsqu’on vient de Suisse. Tout est fait pour nous. Je dis bien tout. On veut quelque chose, on nous le donne. Par contre, il faut être capable d’assumer en retour. Vous voyez la salle de basket de Neuchâtel? Vous prenez en plus le stade de la Maladière et tous ces autres bâtiments des alentours au bord du lac: ça vous donne l’envergure de notre centre d’entraînement à Konyaspor. Tous les clubs du pays possèdent le leur, ils appellent ça T6.

Ce n’est pas exactement ce que vous avez trouvé en posant vos valises à Neuchâtel…

Bien sûr. Mais tout cela requiert une contrepartie. En Suisse, on s’entraîne une fois par jour, il y a le match du week-end, mais sinon on est assez libres. Là-bas, on passe nos journées dans ce centre. On est carrément des fonctionnaires du football. La veille du match, on nous demande d’arriver le matin. Ils ne nous libèrent qu'une fois la rencontre terminée.

Cela posait problème?

Pour certains étrangers qui n’ont pas l’habitude, oui. Surtout ceux qui débarquent uniquement avec leur femme. Moi, je m’y suis vite fait, cela ne me dérangeait pas. En même temps, quand tu passes ta journée avec des joueurs que tu n’aurais jamais imaginé côtoyer, que t’avais plutôt l’habitude de contrôler avec ta manette sur FIFA, ça aide.

Vous avez des exemples?

Celui que je préfère mentionner, c’est Samuel Eto’o. Une très belle personne, avec qui j’ai pu passer beaucoup de temps durant ces six mois à Konya. Comme je me débrouille bien avec les langues, je lui traduisais ce qu’il se disait. Il n’est pas le seul à m’avoir énormément inspiré. Souvent, il m’arrivait de discuter une heure avec un coéquipier. Quand la discussion finissait, mon regard sur le monde avait changé.

Alors pourquoi être parti?

Bursaspor a changé d’entraîneur en fin d’année. Je n’avais rien contre le nouveau, mais on a vite compris qu’on ne partageait pas les mêmes idées et que cela allait se répertorier sur mes chances de jouer. J’aurais pu rebondir ailleurs en Turquie, mais dès que j’ai su que Xamax cherchait à se renforcer, ça m’a intéressé.

Musa Araz l'affirme: «Dès que j’ai su que Xamax cherchait à se renforcer, ça m’a intéressé.» Image: DR.

Vos débuts se passent comme prévu?

Oui, je me sens bien. J’ai pu rejoindre les entraînements en fin de semaine dernière, mais de mon côté, je me préparais depuis le début de l’année pour garder le rythme. Je ne pensais pas, mais je connais quasi tous mes coéquipiers, mis à part les plus jeunes. On a pu s’installer à Fribourg avec ma femme, c’est idéal. D’ailleurs, je retourne en Turquie le 6 juin pour me marier.

Mieux vaut éviter les barrages, dans ce cas-là, non?

Tout est sous contrôle. Le plan, c’est effectivement d’éviter les barrages. On peut y arriver. Mais au pire, si on devait en passer par là, le match retour est agendé fin mai. Donc pas de soucis.

Ça, c’est pour vos plans personnels. Et en ce qui concerne votre carrière?

J’ai un peu de peine à croire que j’ai déjà 26 ans. Donc aujourd’hui, si je suis de retour en Suisse, c’est pour tout casser. J’ai énormément appris durant ces deux ans et demi en Turquie. Je veux mettre ça en pratique en Super League.

Propos recueillis par Florian Vaney, Neuchâtel