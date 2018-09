Dimanche après-midi, le classique Young Boys - Bâle sera incontestablement l’affiche du week-end sur les pelouses helvétiques. Mais un autre choc au «sommet», opposant la veille les deux lanternes rouges de Super League, marquera la 7e journée du championnat. Offrant la possibilité à NE Xamax de laisser Grasshopper au fond du bac. «On se déplace à Zurich pour faire quelque chose, en tous les cas pas pour perdre, prévient Michel Decastel, conscient bien sûr de l’importance du rendez-vous. Si l’on devait être largué, ce serait bien plus difficile de revenir ensuite…»

Le néo-promu neuchâtelois sait qu’il peut laisser GC à ses soucis. «Le problème, c’est que notre adversaire doit se dire exactement la même chose. » Sauf que GC, sorti piteusement par le Stade Nyonnais (Promotion League) en Coupe de Suisse au moment où Xamax évitait le piège du Brügglifeld (2-1 contre Aarau), parait plus fragilisé que jamais, ce dont le visiteur devra profiter.

Au moment de préparer le choc des «cancres», Michel Decastel n’a d’ailleurs pas manqué de visionner les images de l’exploit réalisé par les joueurs de Colovray. Il a aussi pris soin de se renseigner auprès de Laurent Gasser, l’adjoint de John Dragani à Nyon, afin d’évoquer sinon confirmer les faiblesses actuelles de GC, un monument en péril. «Même si le contexte sera différent, on doit s’inspirer de ce qu’a réussi Nyon pour essayer de répéter la même chose.»

Kemal Ademi vers une première titularisation

A cet égard, le coach de la Maladière devrait offrir une première titularisation en Super League à Kemal Ademi, déjà aligné en Coupe (un but) après le quadruplé que l’ancien attaquant de la réserve d’Hoffenheim avait réussi contre Schaffhouse en match amical. «Après les 5 buts qu’il a marqué en deux matches, convient son entraîneur, Kemal ne comprendrait sans doute pas de ne pas commencer.» Voilà déjà l'une des interrogations au moins levée. Il s'agira aussi de remplacer le blessé Veloso (contractures).

Après GC, Xamax enchaînera avec la réception de Lugano mercredi soir, suivie d’un nouveau déplacement au bord de la Limmat pour y affronter cette fois le FC Zurich. Combien Decastel aimerait-il tirer de ce package groupé (trois matches en neuf jours)? «Je serais déjà content avec cinq points, soit une victoire et deux nuls. Mais idéalement, j’en aimerais plus… On est capable de battre n’importe qui mais on peut aussi perdre contre n’importe qui.»

Pour ne pas rentrer bredouille demain soir, Xamax devra impérativement resserrer sa garde et limiter les erreurs qui lui ont déjà coûté si cher autant que possible. (nxp)