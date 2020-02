Joël Magnin a plutôt bien évacué la question du retour en force du FC Thoune, revenu à deux points de Neuchâtel Xamax en bas de classement. «Si j'ai la pression? Oui, mais ça n'a rien à voir avec la victoire thounoise contre Sion, a lancé l'entraîneur neuchâtelois vendredi, à quelques minutes du départ en car pour Lugano. La pression, je la ressens depuis le jour où j'ai signé ici. C'est une caractéristique qui va avec le poste.» Aucune pique à destination de ses dirigeants, donc. Simplement une bonne occasion de rappeler que, et il n'a jamais été question d'autre chose depuis le mois de juillet, l'équipe de la Maladière ne connaîtra le répit qu'à l'issue des 36 matches de championnat régulier. Pas avant. Peut-être après, en cas de barrages.

Le Tessin, terre rouge et noire

Ce qu'il y a d'un peu plus perturbant que la situation comptable des Xamaxiens, ce sont ses absents. La vraie mauvaise surprise, c'est que Marcis Oss n'a pas récupéré assez rapidement pour que le solide défenseur central se joigne au duel de demain soir au Tessin. Celle-ci est donc venue se greffer aux suspensions de Janick Kamber, Samir Ramiri et, surtout, Raphaël Nuzzolo. Toute la question est ainsi de savoir comment Joël Magnin compte opérer pour montrer un visage compétitif face à la seule équipe contre qui le club de la Maladière n'a pas encore perdu cette saison. Mieux, en deux voyages en Suisse italienne cette saison, Neuchâtel s'est imposé à chaque fois: le 15 septembre en Coupe de Suisse face à Bellinzone, pensionnaire de Promotion League (1-2), et deux semaines plus tard en championnat contre Lugano (0-1, but de Gaëtan Karlen).

«La seule réponse que j'ai à vous donner, c'est que je n'ai jamais, ou alors très rarement, connu un entraîneur qui ne mettait pas sur le terrain ses meilleurs éléments», a souri le technicien, en apportant une seule précision: Musa Araz ne devrait pas se trouver sur la pelouse du Cornardo au coup d'envoi, mais la dernière recrue rouge et noire devrait toutefois avoir le droit à quelques minutes de jeu. Ainsi, retrouver Yannis Tafer, cantonné à un rôle de remplaçant samedi dernier contre Servette, parmi le onze de base semble plus que probable.

Pointer du doigt l'acte, pas la personne

«Je le répète: ce dont on a particulièrement besoin, c'est de courage, de concentration et d'un état d'esprit irréprochable», a encore souligné l'homme fort neuchâtelois, qui en a profité pour rappeler qu'un passage de cinq à quatre défenseurs n'était pas envisagé, Xamax ayant effectué toute sa préparation avec trois centraux et deux latéraux.Le dossier de l'arrivée d'un quatrième renfort hivernal au poste de latéral doit, quant à lui, encore être éclairé.

Dans l'optique de se montrer tolérante et soudée, toute l'équipe a pris l'habitude de se retrouver entre quatre yeux, les dimanches d'après-match. «On lave notre linge sale tous ensemble. Des choses parfois difficiles à entendre ressortent, mais c'est important, essentiel même. Cette séance nous fait du bien. L'idée, c'est de ne jamais pointer du doigt la personne, mais l'acte.» Après avoir passé plus de dix heures dans le car durant le week-end, les Neuchâtelois auront sans doute bien mieux à faire que de se sermonner pendant de trop longues minutes dimanche à leur retour. Pour éviter ça, la meilleure option reste encore d'aller chercher un gros résultat à Lugano. En plus, tout le monde respirerait bien mieux ainsi.

Florian Vaney