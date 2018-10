A Neuchâtel, il y a l’Observatoire du football du Centre international d’étude du sport (CIES). Ce dernier farfouille dans les données statistiques depuis belle lurette pour en tirer des enseignements. Cette semaine, il a choisi d’attirer notre attention sur l’âge moyen des formations alignées en Europe depuis le début de la saison.

La Fiorentina est par exemple la formation la plus jeune du big-5 (France, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre) avec ses 23,79 années d’âge moyen, alors que le Chievo Vérone est de l’autre côté du prisme (29,53). Chez les gros d’Europe, notons que la plupart se situent autour de 28 ans de moyenne d’âge: le FC Barcelone (28,09), le Bayern Munich (28,46) ou encore l’AS Rome (28,41). De quoi donner une indication sur l’âge idéal d’un footballeur en pleine possession de ses moyens.

A Neuchâtel, il y a aussi la plus vieille équipe du pays. C’est le néo-promu NE Xamax qui aligne les joueurs les plus âgés sur la pelouse (29,25), plutôt étonnant pour un effectif pratiquement inchangé et qui sort d’une ligue dite de formation – comme quoi la Challenge League ne sert plus vraiment la cause des jeunes joueurs helvétiques. Le FC Sion de son côté est parmi les très «bons élèves» de Super League, avec une moyenne d’âge sur la pelouse à hauteur de 25,17 ans.

Le record d’Europe de la formation la plus âgée va au club chypriote de l’Apollon Limassol (30,93), alors que les Danois de Nordsjaelland (21,36 ans) forment la plus jeune équipe des 31 premières divisions du Vieux-Continent. (nxp)