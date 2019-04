Les joueurs de Neuchâtel Xamax FCS l’ont dit après le match: oui, ils ont passé une semaine compliquée. Mais non, elle n’a eu aucun impact sur leur performance individuelle. Et donc sur le rendu collectif. Comment pouvait-il en être autrement, d’ailleurs? Le groupe apprécie Stéphane Henchoz et constate que sa méthode de management est la bonne.

On l’a dit et écrit, souvent: avec Michel Decastel, Xamax n’était pas loin de la vérité, mais il manquait de la concentration défensive. La qualité de jeu était bonne, et il ne faut pas avoir la mémoire trop courte aujourd’hui et l’oublier, mais les Neuchâtelois prenaient beaucoup trop de buts bêtes. Michel Decastel les avait listés, d’ailleurs, sans réussir à inverser la tendance.

Evidemment, il est piquant de constater que Stéphane Henchoz a permis d’apporter une solidité défensive à cette équipe alors qu’il était lui-même en charge des lignes arrières avant sa promotion. Ce phénomène s’explique, d’ailleurs: en devenant entraîneur principal, il a demandé à son équipe de moins se soucier du beau jeu et un peu plus des points.

Ce qui ne veut pas dire que Xamax joue moins bien, car il y a encore de belles séquences. Simplement, on l’a encore vu dimanche: quand il n’y a pas de solution pour ressortir proprement le ballon, les défenseurs xamaxiens ne font même plus semblant, ils envoient une longue balle dans la profondeur, en espérant qu’Afimico Pululu traîne dans le coin ou que Kemal Ademi la dévie de la tête, suivant l’identité de l’attaquant aligné avec Raphaël Nuzzolo.

Moins d'atrocités en défense

La différence avec avant, c’est que Xamax ne flingue plus ses bons matches avec deux ou trois erreurs atroces en défense. Le niveau de jeu n’a pas augmenté, mais Neuchâtel est devenu une vraie équipe de Super League, capable d’être bien en place sans créer de danger, ni en subir, pendant une mi-temps.

Cela a été le cas ce dimanche avant la pause contre Thoune. Le public s’est un peu ennuyé, mais au moins Xamax n’avait pas perdu le match en 45 minutes, comme cela a été trop souvent le cas entre juillet et décembre 2018.

Alors oui, Stéphane Henchoz a des raisons objectives d’être déçu. Il espérait être reconduit et il a l’impression que les points pris depuis qu’il est l’entraîneur de Neuchâtel Xamax FCS n’ont pas pesé dans l’esprit de Christian Binggeli. Il a raison à 100% de le penser: le président a décidé de faire prendre une nouvelle orientation à son club et il est clair qu’il n’a pas songé un seul instant à donner la responsabilité sportive de ce nouveau projet à Stéphane Henchoz. Celui-ci s’est lâché dans les médias, il a exprimé tout ce qu’il pensait, ou en tout cas une bonne partie. Soit. C’est dit.

Faire confiance à Binggeli

Maintenant, personne ne doit plus en parler dans l’entourage du club xamaxien, ni lui, ni le président. Place au terrain. Les joueurs, d’ailleurs, ont été très bons dans leur communication ces derniers jours, ne s’exprimant pas autrement que pour dire leur surprise.

Ils n’ont pas à défendre leur entraîneur, de la même manière que celui-ci n’a pas défendu Michel Decastel quand il a été viré d’ailleurs... Ainsi est le monde du football.

Les joueurs ont parlé sur le terrain, montrant qu’ils étaient unis et qu’ils voulaient aller chercher un nouveau contrat, que ce soit à Xamax ou ailleurs. La seule bonne réaction. Le président a pris une décision, il est convaincu qu’il s’agit de la meilleure, et il n’y a pas d’autre choix que de lui faire confiance.

La dernière fois que Christian Binggeli a tranché de manière impopulaire, d’ailleurs, était pour confier sa première équipe à Stéphane Henchoz. Difficile de prétendre qu’il s’est trompé.

(nxp)