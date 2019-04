Nantes s’impose 2 buts à 1 grâce à des buts de Moutoussamy (22e) et Girotto (50e). Balotelli avait remis les Olympiens dans le sens de la marche en égalisant à la 25e, mais les Marseillais beaucoup trop maladroits (17 frappes, 2 cadrées) s’inclinent devant leur public.

Les hommes de Rudy Garcia ont globalement dominé le match mais ont surtout fait preuve d’un manque de réalisme impardonnable face à la bonne dynamique nantaise (4 victoires en 4 matchs).

L’OM est stoppé net à domicile après 2 victoires d’affilée et voit Saint-Etienne (4e) filer à 5 points devant: la participation à une coupe d’Europe la saison prochaine est de plus en plus incertaine. (AFP/nxp)