Selon toute probabilité, les Napolitains, qui comptent 18 points de retard sur la Juventus Turin, déjà sacrée, et huit d'avance sur l'Inter Milan (3e), finiront le championnat à la deuxième place, comme la saison dernière.

Dimanche, l'équipe d'Ancelotti n'a pas eu de grande difficulté à prendre la mesure de Frosinone, qui aura de son côté bien du mal à éviter un retour en Serie B.

En première période, Dries Mertens a ouvert la marque d'un beau coup franc en lucarne (20e), rejoignant ainsi Maradona au classement des buteurs napolitains en championnat (81).

Puis, juste après la pause, Amin Younes a doublé la mise après un joli numéro dans la surface adverse (2-0, 50e).

La Lazio garde ses chances

Après la victoire de l'AS Rome (4e) sur Cagliari samedi et le nul entre l'Inter et la Juventus, la course aux deux dernières places en Ligue des champions s'est par ailleurs poursuivie ce dimanche.

La Lazio Rome garde ainsi ses chances après son succès 2-1 sur le terrain de la Sampdoria Gênes.

Les Romains étaient partis très fort avec un doublé de Caicedo avant la 20e minute (3e et 19e) et semblaient en contrôle avec l'expulsion de Ramirez côté Sampdoria. Mais ils ont souffert en deuxième période et Quagliarella, le meilleur buteur du championnat (23) a ramené les Génois à 2-1 à la 57e minute.

Les deux équipes ont eu ensuite des occasions très nettes mais le score n'a plus bougé. La Lazio se retrouve 7e à trois points de la Roma et de la 4e place, alors que la Sampdoria reste 9e et n'a probablement plus rien à gagner cette saison. (nxp)