Les intentions de Neuchâtel Xamax par rapport à la reprise des championnats ont toujours été claires. Jean-François Collet s’est positionné dès le premier jour pour l’abandon de la saison en cours et la lutte, souvent rude, a duré des semaines. Puis le verdict que l’on connaît tous est tombé: dès cet instant, les Neuchâtelois sont entrés dans leur bulle avec une seule vue à l’horizon, celle du maintien.

Pas d’histoires, pas de recours, pas d’actions en justice ni de plaintes incessantes, peu de déclarations pour refaire l’histoire dans les médias. Non, les Neuchâtelois ont juste tourné la page. Du jour au lendemain, sans chichi et déterminés à décider de leur destin sur le terrain comme si rien ne s’était passé les trois mois précédents.

Comme un symbole, le club a déclaré durant la semaine avoir trouvé un arrangement avec l’intégralité de son effectif pour aller au bout de l’exercice. Une annonce forte au cœur d’une période tout sauf apaisée concernant les contrats des joueurs, qui dit beaucoup de l’état d’esprit régnant à nouveau dans les rangs xamaxiens. Oui, Neuchâtel est en mission. Comme il avait été en mission la saison de la promotion en Super League ou lors du match retour du barrage de l’an dernier contre Aarau.

Les plus conquérants

Lorsqu’ils enclenchent ce mode-là, les Rouge et Noir donnent l’impression d’être en mesure de faire face à tous les défis. Celui qui se pose à nouveau à eux est de taille, puisque trois équipes semblent condamnées à devoir se battre pour trois places aux conséquences drastiquement différentes: le maintien, le barrage ou la culbute en Challenge League. Le Xamax aperçu samedi contre Thoune, l’un de ses principaux rivaux, n’a semblé effrayé ni par l’enjeu ni par la tâche qui l’attend. Au contraire: si ce n’est durant le dernier quart d’heure, Raphaël Nuzzolo et ses coéquipiers étaient de loin l’équipe la plus conquérante sur le terrain.

Une coupure profitable

«Depuis le début du mois, tout le monde a les idées et les jambes rafraîchies. Après 18 mois de lutte souvent intense, ça nous a fait un bien fou de pouvoir couper quelque temps», a d’ailleurs souligné le buteur, une fois encore tellement décisif lors de la victoire 2-1 des siens (une passe décisive fabuleuse et un penalty).

Non, Xamax n’a pas commencé sa fin de championnat avec un tout nouveau visage. Simplement, il a repris les ingrédients qui ont fait sa force par le passé. Il reste fragile (les dernières minutes hier n’ont vraiment pas été de tout repos), mais il semble avoir élevé le niveau de sa hargne et de son envie pour compenser ses lacunes. Avec Bâle, Young Boys et Saint-Gall à son programme des dix prochains jours, Neuchâtel n’avait de toute façon d’autre choix que de lancer sa mission maintien avec trois points. Il peut partir à l’assaut du trio de tête libéré, non sans avoir un vrai coup à jouer.

Florian Vaney, Neuchâtel

Ne/Xamax – Thoune 2-1 (1-0)

Stade de la Maladière, huis clos. Arbitre: Adrien Jaccottet. Buts: 45e Ramizi 1-0, 75e Munsy 1-1, 86e Nuzzolo (pen) 2-1.

Ne/Xamax: Walthert; Gomes (90e Xhemajli), Neitzke, Djourou, Djuric, Kamber (80e Corbaz); Kouassi; Ramizi (87e Tafer), Araz; Seferi (80e Seydoux), Nuzzolo. Entraîneur: Joël Magnin.

Thoune: Faivre; Glarner, Havenaar, Sutter, Kablan (63e Hefti); Bertone; Hasler, Stillhart; Castroman; Rapp (44e Fatkic), Munsy (83e Salanovic). Entraîneur: Marc Schneider.

Avertissements: Bertone (16e, jeu dur), Araz (43e, jeu dur), Djuric (78e, jeu dangereux), Havenaar (85e, jeu dur).

Expulsion: Bertone (39e, antijeu, deuxième jaune).