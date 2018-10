Confronté à de multiples blessures en défense, Neuchâtel Xamax avait été contraint de recruter dans l'urgence cet été. Jérémy Huyghebaert (Belgique, 29 ans) et Marcis Oss (Lettonie, 27 ans) étaient censés venir renforcer immédiatement un secteur en souffrance, mais les deux hommes ont connu des débuts très compliqués. Michel Decastel les a d'ailleurs placés sur le banc, voire même en tribunes. Et les pseudos-renforts de l'été s'apparentaient déjà à des flops.

Sauf que les deux hommes, auxquels on peut ajouter le latéral albanais Arbnor Fejzulahi (25 ans), auteur d'une prestation effroyable face à Thoune (1-5) et lui aussi arrivé cet été, ont été titularisés ce dimanche dans le derby romand face à Sion. Michel Decastel a effectué ce triple choix contraint et forcé, puisqu'il lui manquait quatre titulaires potentiels en défense centrale, mais le technicien neuchâtelois a eu le bonheur de constater que, cette fois, ses renforts avaient été très bons. Fejzulahi, blessé (contracture à la cuisse), a dû sortir avant la pause, mais ses 40 premières minutes avaient été convaincantes.

Oss et Huyghebaert ont joué 90 minutes

Oss et Huyghebaert, eux, ont joué 90 minutes, se montrant très solides. Sion ns s'est créé que peu d'occasions et, surtout, aucune «boulette» n'est venue ternir le bilan neuchâtelois, contrairement aux premiers matches de la saison. «Ils ont été plutôt bons. On a beaucoup travaillé avec eux ces dernières semaines et j'ai aimé leur prestation aujourd'hui», a confirmé Michel Decastel, qui avait décidé de jouer à cinq derrière. «Ils ont prouvé aujourd'hui qu'ils étaient des joueurs sur qui on pouvait compter», a enchaîné l'entraîneur xamaxien.

«Je tiens à féliciter Michel Decastel, a précisé le président Christian Binggeli. Il a parfaitement préparé tout le monde pour ce match, y compris nos recrues. Il a fallu assimiler un nouveau système, ce qui n'était pas si simple. Je suis très content de nos nouveaux arrivés, ils ont fait un bon match. Peut-être que le passage sur le banc leur a fait du bien, ils ont vu qu'il leur manquait quelque chose. Aujourd'hui, ils sont prêts, on peut compter sur eux.» Comme toujours à Neuchâtel, le président et l'entraîneur ont parlé d'une même voix. Entre les deux hommes, le courant passe toujours aussi bien. (nxp)