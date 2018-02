Depuis son arrivée en Angleterre lors de l'été 2016, Granit Xhaka n'est pas épargné par les critiques. Titulaire indiscutable avec Arsenal, l'international suisse conserve toute la confiance de son entraîneur Arsène Wenger mais agace profondément certains consultants.

Parmi ceux-ci, Gary Neville, ancien joueur emblématique de Manchester United et ex entraîneur de Valence, est l'un des plus virulents. «Ramsey, Xhaka, Özil, vous marchez sur un terrain de football à Wembley. Pourquoi marchez-vous? Vous êtes une honte. Une véritable honte», s'est-il emporté au micro de la chaîne Sky pendant la finale de la Coupe de la Ligue facilement remportée par Manchester City contre Arsenal (3-0).

Gary Neville en train de démolir Arsenal : « Ramsey, Xhaka, Ozil... Les joueurs d’Arsenal marchent sur le terrain... Vous ne pouvez pas marcher à Wembley lors d’une finale (de coupe). C’est une honte » — Bruno Constant (@Bruno_Constant) 25 février 2018

Alors qu'il ciblait plusieurs joueur dans sa diatribe, Gary Neville a réservé un tacle plus personnel pour Granit Xhaka. Quand un journaliste de Sky a annoncé que l'ancien bâlois détenait le record de touches cette saison à Arsenal, le consultant a répliqué de manière cinglante. «C'est probablement parce qu'il joue en quatre touches, quand il devrait n'en faire qu'une», a-t-il lancé pour illustrer sa vision du style de jeu du Suisse.

(Le Matin)