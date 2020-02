Est-il possible de dissoudre trente mois d’éclairs passagers, de vents contraires et de frasques répétées en deux fois 90 minutes de jeu? Telle est l’équation que l’élève Neymar doit démêler, dès ce mardi soir sur la pelouse de l’ex-Westfalenstadion, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le Brésilien, transféré de Barcelone à Paris à l’été 2017 pour 222 millions d’euros (record), n’a jamais été en mesure de justifier l’investissement pharaonique jusqu’ici. Il a maintenant l’occasion de le faire; maintenant ou jamais, serait-on tenté d’ajouter.

Car s’il ne contribue pas à éliminer le Borussia Dortmund de Lucien Favre, et à amener ainsi le PSG en quart de finale de la compétition reine pour la première depuis 2016, disons-le, la star brésilienne sera passée à côté de son séjour en France. Et son envie non dissimulée l’été dernier de retourner à Barcelone – ou de filer ailleurs – resurgira au triple galop.

Voilà pour la musique d’avenir. Le présent, c’est donc le match capital de mardi soir dans la Ruhr (le retour aura lieu le 11 mars à Paris). Une rencontre capitale pour le club, que Neymar abordera sans avoir disputé la moindre minute officielle depuis près de trois semaines, puisqu’il a été très soigneusement été ménagé suite à sa blessure aux côtes contractée le 1er février contre Montpellier. Un temps envisagé, le spectre d’une absence a disparu, au plus grand soulagement de Thomas Tuchel: «La présence de Neymar change tout pour nous, parce qu’il a la confiance, la qualité et la capacité à être décisif, a déclaré le technicien allemand du PSG, lundi en conférence de presse. Ça change tout pour ses coéquipiers, ça change tout pour Kylian (ndlr: Mbappé, l’autre star), ça change tout pour nous.»

Depuis son arrivée au Parc des Princes, Neymar a tout changé, sauf l’essentiel. Alignant les fulgurances, surtout face aux «petites» équipes, le Brésilien s’est blessé au mauvais moment lors de ses deux premières saisons parisiennes, manquant trois des quatre matches que le club a disputés en huitième de finale de la Ligue des champions (deux éliminations face au Real Madrid puis Manchester United). Après les avoir bercés d’espoirs fous, il a chroniquement exaspéré les supporters parisiens en attachant bien plus d’importance à sa propre personne qu’à l’institution – comme on dit. Pour résumer, l’anniversaire de sa sœur et le Carnaval de Rio ont semblé prendre davantage de place dans ses pensées que le bien-être du club.

Venu en France pour toucher le gros lot et s'émanciper de l'ombre de Lionel Messi au Camp Nou, Neymar n'a jamais caché son ambition hautement personnelle: soulever le Ballon d'Or. Mais à force de ne pas embarquer le collectif dans son sillage, le virtuose de 28 ans est très loin du compte - en 2019, il ne faisait même pas partie des trente finalistes. Seul un parcours royal en Ligue des champions peut le remettre sur les rails. Cela commence par ce soir à Dortmund, treize jours pile après la célébration en grande pompe de son anniversaire dans une boîte branchée de la capitale.