A neuf jours du match retour de Ligue des champions Paris St-Germain - Real Madrid (aller: 1-3), Neymar a fait craindre le pire aux supporters parisiens, lorsqu'il est sorti sur une civière à la 78e minute du choc face à Marseille (3-0 pour le PSG).

Mais il apparaît que la blessure dont souffre le Brésilien serait moins grave que prévu. Selon RMC Sport, Neymar s’est rendu à l’hôpital américain de Neuilly dans la nuit de dimanche à ce lundi, afin d'y subir des examens. Il était accompagné par Maxwell, le directeur sportif adjoint du PSG.

Les examens n’ont décelé aucune fracture au niveau de la cheville droite du Brésilien, ni d’entorse grave. De source médicale, les 48 prochaines heures seront importantes dans l’évolution de sa blessure.

Neymar est d’ores et déjà indisponible pour les deux rencontres de la semaine, mercredi face au PSG en quarte de finale de la Coupe de France, et samedi à Troyes lors de la 28e journée de Ligue 1. Reste à savoir s'il sera d'attaque pour le 8e de finale de Ligue des champions contre le Real, mardi prochain.

En conférence de presse d'après-match - donc avant que Neymar ne se rende à l'hôpital -, l'entraîneur parisien Unai Emery s'était voulu rassurant: «Les premiers examens révèlent une torsion. On va faire des examens médicaux supplémentaires pour en savoir plus. On espère que sa blessure est une petite blessure. Maintenant, il est plus tranquille. On est optimiste, mais il faut un peu de patience. Pour sa participation au match contre le Real, si je devais aujourd’hui dire oui ou non, je dirais oui.»

Quant à Neymar, il a posté ce lundi matin sur Snapchat une photo de sa cheville. On voit cette dernière strappée et tenue par une attelle. Avec le commentaire suivant: «8h10. Terminé pour aujourd'hui.»

(Le Matin)