Drôle de semaine pour Neymar. Quelques jours après avoir écopé de trois rencontres de suspension pour pour avoir insulté les arbitres au soir de l'élimination parisienne contre Manchester United en Ligue des Champions (ndlr: «C'est une honte! Ils mettent quatre gars qui n'y comprennent rien au foot pour revoir le ralenti (...) Qu'ils aillent se faire foutre»), le Brésilien a tout tenté pour permettre au PSG de bien terminer sa saison.

Une passe décisive, un but et enfin le cinquième penalty de son équipe lors de la séance de tirs au but: hélas pour lui, cela n'a pas suffi, les Parisiens finissant par s'incliner 6-5 contre Rennes samedi soir. Sûrement très frustré par le dénouement de cette finale de la Coupe de France, l'attaquant a perdu ses nerfs au moment de monter les marches de la tribune VIP du Stade de France pour récupérer sa médaille.

Chambré par un supporter rennais, Neymar a asséné un bref coup au menton de l'intéressé, qui s'est également permis des envolées lyriques sur Gianluigi Buffon «Oh Buffon, sale bouffon», Kurzawa «garde ta main» et Marco Verratti «raciste» avant de croiser la route du Brésilien. «Je ne l'ai pas insulté, je lui ai dit qu'ils avaient été nuls, c'est le jeu, en englobant toute l'équipe (...)», a dit Edouard à L'Equipe.

Je crois Neymar il a vraiment pris le seum ???? pic.twitter.com/flLraf5BZO — Jk (@JeanAthimon) 27 avril 2019

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 avril 2019

Selon le club, cité par «RMC Sport», «la personne est un ami d’un joueur de Rennes qui a insulté tous nos joueurs quand ils montaient chercher leur médaille. Il s’est filmé exprès pour faire le buzz». Cela ne doit toutefois pas justifier ce nouveau dérapage de Neymar, comme l'a judicieusement souligné notre confrère de L'Equipe Vincent Duluc sur les réseaux sociaux.

Le pauvre type qui se filme en insultant les joueurs est méprisable. Mais Neymar ne doit pas lui donner ce qu’il cherche. Parce qu’il est Neymar. Ou alors Canto avait raison pour son kung-fu à Palace et il faut réécrire l’histoire. — vincent duluc (@vincentduluc) 28 avril 2019

«Tout de suite la sécurité du PSG est venue me voir pour me dire qu'on allait arranger ça, a également dit Edouard à L'Equipe. Là, je suis tout tremblant, j'ai la lèvre ouverte et j'ai saigné du nez. Je devais rentrer en voiture sur Nantes mais je crois que je vais rester dormir sur place», a-t-il conclu, n'excluant pas de porter plainte contre Neymar.

(nxp)