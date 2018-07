Un message publié comme un cri du coeur. Nicolas Batum, basketteur français des Hornets (NBA), n'a pu s'empêcher de rester indifférent aux vives réactions provoquées par la victoire de la France à la Coupe du Monde 2018.

Pour cause, le président du Venezuela, les journalistes italiens, le Daily Show aux Etats-Unis ont tous attribué le succès des Bleus à l'Afrique. Référence aux origines des protégés de Didier Deschamps.

«Je crie haut et fort que je suis français», tonne Nicolas Batum, né d'un père camerounais. «Nous sommes nés ici, avons grandi ici, avons appris notre sport en France, avons la fierté d'avoir la nationalité française.»

Son message largement relayé sur les réseaux sociaux a été conclu par un «Vive la République et vive la France !»

Plus tard dans la soirée, Nicolas Batum a encore recadré des internautes aux propos déplacés ou racistes. Avant de saluer tout ce petit monde virtuel, fort d'un million de followers.

Mon père est arrivé en France il avait 10 ans. Ce pays l’a adopté, l’a éduqué, l’a aidé à grandir. Je suis né ici d’une mère française blanche, mon père est mort sur un terrain j’avais 2 ans et il voulait que je suive ses pas. Il est camerounais et fier de mon parcours en EDF ! https://t.co/Th5tC1qS9F

Bon bonne nuit ! Merci pour votre soutien amis français et africains qui avaient compris le sens de mon message, qui était sans haine. Pour les autres c’est dommage. All LOVE. Je suis Franco-Camerounais et ça ne changera pas ! ????????????????