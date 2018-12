Dans la course à la montée, on parle bien sûr beaucoup et assez logiquement du Servette FC, leader échappé et favori No1 à la promotion, un peu moins déjà du Lausanne-Sport, relégué aujourd'hui à sept points de son grand rival lémanique et parfois du FC Winterthour, l’outsider suisse-alémanique. Mais on oublie généralement, en tout cas de ce côté-ci de la Sarine, de mentionner le FC Wil, pourtant actuel dauphin du SFC.

Ce qui n’est pas vraiment fait pour déplaire à Zivko Kostadinovic, le gardien vaudois du club saint-gallois. «Quand on est à l’une extrémité du pays, convient l’intéressé, on existe un peu moins à l'autre… Cela ne nous perturbe nullement. Contrairement à Servette et à Lausanne, qui doivent monter à tout prix, on n’a aucune pression. On joue nos matches à fond et l’on verra bien où cela nous amènera.»

Sans faire beaucoup de bruit, Wil avance ainsi à son rythme. «On se fait plaisir sans se prendre la tête. Cela ne nous empêche pas de savoir ce que l’on vaut. On est des compétiteurs, on mérite ce qui nous arrive. Notre but n’est sûrement pas de ne pas monter si l’occasion se présentait.»

Après avoir déjà battu Servette sur son terrain au mois d’août, le pensionnaire de l’IGP Arena entend cette fois faire sa fête au LS, qu’il accueillera dimanche après-midi. Une échéance capitale pour les visiteurs qui, suivant le scénario de la 18e journée, pourraient se retrouver à dix points du leader «grenat» à Noël.

Une année sans jouer

A 26 ans, l’ancien gardien du FC Le Mont a retrouvé à Wil un club familial, sans histoire. Le tumultueux feuilleton lié aux investisseurs turcs est oublié, la page définitivement tournée. «Wil est redevenu un club normal, sans polémique. Les gens de la région s’y identifient à nouveau.» C’est aussi là-bas que Kostadinovic a obtenu une nouvelle chance d’imposer son immense talent. Gravement blessé au genou le 5 décembre 2016 contre Xamax alors qu’il défendait la cage du Mont, le portier, opéré du genou gauche suite à une rupture des ligaments croisés, avait été éloigné des terrains pendant une année complète. «Alors que j’étais à la rue, Wil m’a donné une chance. J’essaie de lui rendre la confiance dont ses dirigeants m’ont témoigné.» Après une première pige de six mois, Zivko Kostadinovic avait signé en juin dernier un contrat de 2 ans. «Pour moi, 2018 aura été une année magnifique (ndlr : le portier y a notamment déjà signé 15 blanchissages). Dans mon cas, on peut presque parler d’une renaissance sportive.»

Aujourd’hui, Kostadinovic, 1m96 sous la toise, a logiquement des rêves de grandeur, de pouvoir un jour goûter à la Super League. Et si c’était avec le FC Wil ? «Ce serait magique, répond-il. Et comme rien n’est impossible… Oui, ce serait beau pour le club et pour toute la région.» En attendant, Wil s’est promis de faire tomber le LS. Avec un nouveau blanchissage de son No 1 à la clé?

(nxp)