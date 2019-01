Pour les équipes de Super League, c’est la grande transhumance vers le Sud, direction (en principe) le soleil et des conditions de préparation plus agréables. A l’occasion du traditionnel camp d’entraînement, tous les clubs se retrouvent ainsi cette semaine en Espagne ou en Turquie. Tous sauf le FC Thoune, prenant le parti de demeurer dans l’Oberland pour y préparer la reprise. Un choix essentiellement dicté par des motifs financiers.

Depuis lundi, le club bernois, qui a pris quelques hauteurs, effectue un camp d’oxygénation à Grindelwald, répondant en cela à l’invitation d’un sponsor. «S’il avait fallu payer, on ne serait pas parti. Il faut travailler avec ce que l’on a. Et accepter que nos moyens sont limités.» Efficace directeur sportif du FC Thoune, Andres Gerber joue carte sur table. «Ce n’est pas parce que l’on reste en Suisse que l’on est moins professionnel que ceux qui partent. Ici, on a déjà tout. Et le climat que l’on affronte est celui que l’on retrouvera en février lors des premiers matches. Il n’y aura pas de décalage.»

Rückblick auf den Tag zwei des Teambuiling-Camps in Grindelwald: Ausflug auf die Winteregg.#wahriliebi #grindelwald19 pic.twitter.com/zM1yTHNmXz — FC Thun (@fcthun_official) 15 janvier 2019

C’est la troisième fois que le club de la Stockhornarena renonce à la mode du camp à l’étranger. Si la raison en est d’abord l’aspect économique, cette stratégie correspond aussi à la philosophie du club. «Nous, on aime nos montagnes, reprend l’ancien joueur du LS. Quand vos moyens sont importants, vous vous posez moins de questions, vous ne réfléchissez pas trop si ce que vous faites est vraiment nécessaire ou pas…»

Match de... hockey sur glace

Au programme de ce stage d’oxygénation et de teambuilding de trois jours dans les Alpes bernoises: promenade en altitude, tournoi de jass et match de… hockey sur glace.

A 31 ans, Guillaume Faivre est un habitué de ces préparations particulières. «On n’est pas à la montagne pour mettre l’accent sur le foot, mais c’est important de se retrouver ensemble pour partager d’autres activités», reconnaît le gardien neuchâtelois qui, en tant que père de famille, n’est pas mécontent de rester en Suisse. «La plage ne me manque pas, assure-t-il. De toute manière, ce n’est pas 10 jours à l’étranger qui vont tout changer…»

Dès la rentrée, Thoune voudra confirmer son magnifique 3e rang actuel. «A nous de montrer que l'on n'est plus le petit FC Thoune, conclut Faivre. Cela suppose une prise de conscience...» (nxp)