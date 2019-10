Dans le grand monde du ballon rond, un certain nombre de fanatiques, dont moi, font une fixette sur les maillots des équipes de clubs ou nationales. Pour suivre l'actualité intense de ce domaine, plusieurs sites internet font référence, comme www.footyheadlines.com.

Lors de l'intersaison, et même toute l'année, cette plateforme divulgue bien souvent avant tout le monde les prochains uniformes des diverses formations. Elle profite de fuites chez les équipementiers ou les revendeurs pour les balancer sur son site et faire son petit buzz sur les réseaux sociaux.

Cet automne, le nouveau maillot de la Suisse, notamment, y est apparu. Et comme bien souvent chez Puma - auteur récemment du maillot vert de l'Italie... -, ce paletot pourrait bien diviser. Le rouge n'a pas l'air d'être un rouge très «suisse» et de nombreuses petites croix parsèment le design, pour un rendu que nous, on aime assez bien. Et vous?