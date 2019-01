Qui de Raphaël Nuzzolo, Guillaume Hoarau ou Kevin Mbabu sera désigné meilleur joueur de Super League en 2018? En attendant le verdict, qui sera rendu le 28 janvier prochain du côté de Lucerne, à l'occasion de la 6e édition de la Swiss Football League Award Night, les trois hommes forts de l'année écoulée se sont affrontés lors d'un «crossbar challenge».

Le but du jeu est simple. Chaque joueur place cinq ballons sur la ligne des 16,50 mètres avec pour objectif de frapper sur la latte un maximum de fois. Et à ce petit jeu, c'est le buteur de NE Xamax Raphaël Nuzzolo qui s'est montré le plus adroit, touchant la barre transversale à deux reprises. Avec une réussite, Guillaume Hoarau termine en 2e position tandis que Kevin Mbabu ferme la marche avec un zéro pointé.

«Nuzz, félicitations, t'es le meilleur, il y a rien à dire, a réagi l'attaquant français de YB dans la vidéo mise en ligne sur le site de la SFL. J'avais froid aux pieds, et puis Kevin, et bien c'est Kevin (rires) donc c'est sûr qu'on allait pas gagner, poursuit Hoarau, bras dessus bras dessous avec son coéquipier genevois Mbabu, hilare à côté de lui.

(nxp)