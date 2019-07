Les dirigeants de NE Xamax ont bien fait de déposer recours le 2 juillet contre la suspension de quatre matches frappant Raphaël Nuzzolo. L’affaire remonte déjà au 30 mai, lors du match aller des barrages contre Aarau (0-4), lorsque le No 14 «rouge et noir» avait été expulsé par M. Klossner suite à un crachat en direction de l’arbitre (52e), ce que l’accusé a toujours vigoureusement démenti.

Samedi soir à Thoune, à l'occasion de la journée inaugurale du championnat, le serial buteur neuchâtelois a signé un doublé le propulsant seul en tête des meilleures gâchettes de Super League. «Je bénéficie du travail de tous les gars qui bossent pour moi. Je suis fier d’appartenir à une équipe qui se sacrifie autant pour ses attaquants.»

Au bénéfice d’un effet suspensif qui se prolongera tant que le tribunal de recours n’a pas statué sur son cas, Nuzzolo sera encore d’attaque pour la réception d’YB dimanche (16h). La confrontation entre l’attaquant et l’arbitre devrait avoir lieu la semaine prochaine au plus tôt. «J’espère convaincre les juges de mon innocence, explique l’accusé de la Maladière. Je pars confiant, j’ai des arguments. C’est moi qui détient la vérité, il n’y en a qu’une et c’est la mienne.»

Au fond de lui, le buteur de NE Xamax sait pertinemment qu’il part avec un handicap. Réduire sensiblement le premier verdict comme l’espère les avocats du club reviendrait à discréditer l’arbitre et à mettre en doute son témoignage, contenu dans son rapport. «Je sais à quoi je m’attaque mais je sais aussi ce qui s’est vraiment passé», conclut le Biennois.

Le 27 juin, Raphaël Nuzzolo avait «pris» quatre matches de suspension pour un geste qu’il jure n’avoir jamais commis. La Commission de discipline avait alors considéré l'incident comme un geste grossier ou insultant envers l'arbitre.