Là-bas, à Berne, c’est aussi chez lui. Durant cinq saisons, de juillet 2011 à juillet 2016, Raphaël Nuzzolo (35 ans) a été un joueur d’YB, au Stade de Suisse, qu’il s’apprête à retrouver samedi soir à l’occasion d’un match que l’on peut imaginer chargé d’émotions.

«Ça sera forcément particulier, concède l’intéressé. J’ai laissé à Berne énormément d’amis et un public qui m’avait adopté. YB m’a fait évoluer dans la mentalité, en me permettant de devenir un meilleur joueur.» Sous les couleurs bernoises, l’attaquant de NE Xamax avait disputé 193 matches, inscrit 33 buts et offert 29 assists. «Quand j’ai quitté le club pour retourner à Xamax, je me souviens leur avoir dit que je reviendrais jouer un jour à Berne avec une équipe de Super League.»

«Retrouver ce qui faisait notre force»

Ce jour est aujourd’hui arrivé et Nuzzolo s’en réjouit énormément, du moins en apparence, tant Xamax reste sur deux sorties catastrophiques en championnat, avec des défaites à Sion (3-0) et à la Maladière contre Thoune (5-1) qu’il serait bon d’évacuer en repartant sur des bases plus constructives. «Mes potes d’YB sont devenus des légendes. Ça reste l’équipe qui est redevenue championne de Suisse après 28 ans d’attente. Je me réjouis donc d’affronter des légendes.»

Pour le néo-promu neuchâtelois, il s’agira aussi de retrouver un état d’esprit et des valeurs qui ont disparu ces derniers temps. «Au-delà du résultat brut, reprend Nuzzolo, il sera important de retrouver ce qui faisait notre force.» Bien sûr, l’idée de marquer un but dans ce qui fut son plus beau jardin titille notre interlocuteur. «A tout prendre, je préfère ne pas marquer et revenir avec quelque chose. On doit redevenir l’équipe que l’on était en début de saison.»

Marqué par Christian Gross

On ne pouvait pas évoquer avec Nuzzolo les années qu’il a passées au Stade de Suisse sans l’interroger sur deux points précis.

Raphaël Nuzzolo à propos de Christian Gross: «Il m’a fait apprendre ce qu’était le métier de footballeur.»

1. L’entraîneur qui l’a le plus marqué: «Je dirais sans hésiter Christian Gross, autant par son charisme qu’en raison de ses exigences. Présent à mon arrivée, il m’a fait apprendre ce qu’était le métier de footballeur. Je n’ai jamais connu un coach aussi critique envers ses joueurs. Dans un autre genre, j’ai bien aimé aussi Uli Forte. Son mode de fonctionnement, très proche de l’équipe, était différent...»

2. Son but le plus important: «Celui contre Liverpool, inscrit en phase de groupe de la Ligue Europa (ndlr: le 20 septembre 2012, il avait égalisé à 1-1). C’était mon premier but européen. On s’était incliné à la maison 5-3, avant d'aller chercher le nul à Anfield (2-2). Marquer contre les Reds, ça ne s’oublie pas.»

Raphaël Nuzzolo à propos de son but contre Liverpool: «Marquer contre les Reds, ça ne s’oublie pas.» Images: Keystone. (nxp)