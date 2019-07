Entendu lundi après-midi par les juges du Tribunal de recours de la Swiss Football League dans le cadre de l’affaire du présumé crachat lors du match aller des barrages le 30 mai contre Aarau (0-4), Raphaël Nuzzolo (36 ans) a été blanchi. Aucune charge n’a été retenue contre l’attaquant de NE Xamax, qui avait été condamné en première instance à quatre matches de suspension après son expulsion (52e). En «annulant» le premier verdict, la chambre a pris une décision extrêmement rare.

Raphaël Nuzzolo, on imagine votre soulagement…

La justice a rétabli la vérité, j’avais des arguments. Ce qui s’est passé n’est, il est vrai, pas anodin. Les juges ont eu le courage d’annuler la première sanction. Mon but n’était pas d’obtenir une remise de peine, d’obtenir deux matches de suspension au lieu de quatre par exemple, mais d’annuler la sanction.

Visiblement, vous avez été entendu…

Je pense que rien n’arrive jamais par hasard. Je remercie les avocats du club, mon président qui m’a toujours cru. Je suis quelqu’un d’extrêmement croyant. Si j’avais commis une erreur, je l’aurais reconnue et je ne me serai pas pareillement battu. Mais je ne pouvais pas accepter que l’on m’on accuse de quelque chose que je n’avais pas commis. Cette affaire m’a poursuivi. Je n'ai pas dormi pendant quatre jours. On m’a accusé de quelque chose d’extrêmement grave. Si j’avais réellement craché contre l’arbitre, je méritais 30 matches. Mais là…

Comment l’attaquant que vous êtes s’est-il défendu?

On a essayé d’agrandir les images pour montrer qu’il n’y avait rien eu. Il est difficile et en même temps surprenant de devoir prouver quelque chose qui ne s’est pas produit! Si j’ai autant souhaité être entendu, c’est pour prouver mon innocence. Je ne suis pas une personne rancunière. Je n’en veux pas à l’arbitre.

Avec le recul, comment avez-vous vécu toute cette affaire?

Ce n’était pas évident à vivre. A la maison, mon fils me demandait si j’étais un cracheur… Cela m’a affecté. Lors des séances d’autographes ces derniers temps, on m’interrogeait chaque fois là-dessus, c’était devenu pesant. Au final, j’ai raté un match (ndlr: celui du barrage retour, remporté par Xamax aux tirs au but après avoir réussi l’exploit d’effacer les 4 buts encaissés à Neuchâtel). Si j’avais joué à Aarau, il n’y aurait sans doute pas eu le même résultat.

Que voulez-vous dire par là?

Mon absence a provoqué une incroyable révolte dans le groupe. On a vu onze guerriers sur la pelouse du Brügglifeld, ce qui n’aurait peut-être pas été le cas si j’avais joué.

Quelle leçon tirez-vous de votre «fausse» expulsion?

Que l’on peut être très vite jugé, à tort dans le cas présent. Même si les gens me croyaient sur paroles, je me suis parfois senti seul. J’ai dû me battre pour être blanchi de ce que je n’avais pas commis. Désormais, je peux aller de l’avant.