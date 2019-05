Il ne faut d'habitude jamais parler des absents après un match de football perdu, mais lorsqu'il s'agit de Raphaël Nuzzolo, cet adage est un peu moins vrai. L'attaquant de Neuchâtel Xamax FCS en est en effet à 14 buts et 14 assists cette saison, alors que son équipe a marqué 42 fois! Des chiffres impressionnants, qui n'ont pas empêché les attaquants de Xamax de marquer un but superbe à la 49e, sans le meilleur d'entre eux. Afimico Pululu a débordé côté gauche et centré pour Kemal Ademi, qui a pu inscrire le 1-0 dans le but vide. Bien joué. Mais c'est précisément dès ce moment-là que «Nuzz» a principalement manqué à Xamax.

«A 1-0, on a eu pas mal de situations de contre qu'on aurait pu mieux négocier. C'est sûr que s'il avait été là, on aurait pu envisager la deuxième mi-temps différemment», a admis Stéphane Henchoz, sans bien sûr remettre en cause un seul instant le travail de Pululu et d'Ademi, qui ont été tous les deux très bons ce samedi. Le «petit rapide» et le «grand costaud» ont bien fait leur travail, mais l'intelligence et le flair de Nuzzolo ont manqué, alors que Zurich poussait et laissait des espaces.

«On est déçus, bien sûr. A défaut de ne pas gagner ce match, on aurait dû ne pas le perdre», a pesté Stéphane Henchoz, qui a également relevé l'absence d'Igor Djuric en défense centrale. «On ne peut pas refaire les matches, mais c'est sûr qu'Igor nous a manqué aussi», a estimé à juste titre l'entraîneur xamaxien. Le trio défensif complété par Mustafa Sejmenovic et Marcis Oss était amputé de son axial gauche et cela s'est vu tant Arbenit Xhemajli est encore en phase de formation. Après avoir été bon en tout début de saison lorsqu'il a été fait appel à lui, le jeune défenseur kosovar peine à confirmer et ce samedi, cela s'est vu.

Xamax a perdu ce match face à Zurich et reste barragiste, mais n'a pas tout perdu. Mercredi, les Neuchâtelois se déplaceront en Valais pour un derby romand de tous les dangers. En attendant, ils regarderont avec intérêt le Saint-Gall - Sion de ce dimanche pour savoir laquelle des deux équipes restera dans leur viseur d'un point de vue mathématique. (nxp)