Nuzzolo sur le banc? Un choix «tactique»

Visiblement fâché, Raphaël Nuzzolo n'a pas souhaité s'arrêter pour commenter la défaite de Neuchâtel Xamax FCS au Letzigrund samedi (3-1). Remplaçant au coup d'envoi, l'attaquant était-il vexé de ne pas être titularisé pour ce match si important dans la lutte pour le maintien? Son entraîneur Michel Decastel a répondu à la question à sa place. «Oui, sans doute. Il était un peu surpris, c'est sûr. Et peut-être un peu fâché aussi», a admis le technicien neuchâtelois.

Pourquoi Michel Decastel a-t-il décidé de se passer d'un de ses tout meilleurs joueurs, sinon le meilleur, dans un match aussi important? A en croire l'entraîneur xamaxien, la raison est avant tout tactique. «On ne voulait pas venir affronter GC en 4-4-2, c'était trop risqué face à leur milieu à trois très joueur et offensif. On a pris la décision du 4-2-3-1 pour densifier notre milieu et ne pas trop subir». Soit. Mais tout de même, pourquoi se priver d'un attaquant comme Raphaël Nuzzolo, qui a fait des merveilles la saison dernière, justement à la pointe d'un 4-2-3-1?

«Kemal Ademi a marqué cinq fois sur ses deux derniers rencontres. Quatre goals en amical à Schaffhouse et un à Aarau en Coupe. Je ne voulais pas le sortir de l'équipe, alors qu'on venait de gagner deux matches avec lui en pointe, après avoir perdu les quatre précédents. J'aurais pu opter pour Raphaël sur les côtés, mais face à Numa Lavanchy et Souleymane Doumbia, je me doutais qu'il faudrait beaucoup travailler et je sentais plus Geoffrey Tréand et Samir Ramizi dans ce rôle. Si on avait joué en 4-4-2, Raphaël aurait été sur le terrain, mais je n'étais pas convaincu qu'il s'agissait de la bonne tactique face à GC. Je cherche des solutions pour notre équipe et force est de constater que je ne l'ai pas encore trouvée», a ajouté Michel Decastel.

«Mené 1-0 à la pause, Xamax est passé en 4-4-2 dès le retour des vestiaires, Raphaël Nuzzolo se positionnant en pointe au côté de Kemal Ademi. Et «Nuzz »a été le meilleur Xamaxien, marquant un fort joli but. De quoi donner des regrets à Michel Decastel? Non. Je voulais de toute façon faire entrer Rapahël, même si mon idée était de le faire jouer un peu plus tard. Je me disais que si on tenait le 0-0 vers la 60e, son entrée ferait du mal à GC et nous permettrait d'aller chercher la victoire. Je n'ai pas de regrets quant à la tactique utilisée. Si on perd ce match, c'est de nouveau en raison des buts qu'on offre.»

Deux des trois buts marqués par GC (voire les trois...) résultent en effet de grossières erreurs individuelles de la part des Neuchâtelois. «On a encaissé 20 buts en 7 matches depuis le début de la saison, soit près de trois par match. Sur ces 20, il y en a bien 16 ou 17 qui sont des cadeaux», fulmine l'entraîneur xamaxien.

Mercredi, Xamax reçoit Lugano à la Maladière. Avec une obsession: ne plus faire d'erreurs individuelles. Quant à Raphaël Nuzzolo, il y a fort à parier qu'il sera sur le terrain d'entrée. (nxp)