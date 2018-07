L'ancien président américain Barack Obama a salué mardi la diversité identitaire de l'équipe de France championne du monde de football, dont les membres «ne ressemblent pas tous à des Gaulois».

A l'occasion d'un discours très politique prononcé à Johannesburg pour le centenaire de la naissance de Nelson Mandela, Barack Obama a fait une digression sur les Bleus, incarnation selon lui de la vision défendue par le premier président sud-africain noir et combattant de l'apartheid.

«Le régime (sud-africain) de l'apartheid (tombé en 1994) était entièrement artificiel», a déclaré Barack Obama, en reprenant des propos de Nelson Mandela.

“Just ask the French football team that just won the World Cup… Not all of those folks looked like Gauls to me. But they're French! They're French,” Obama says on looking past race to embrace our common humanity https://t.co/pomR3DkGkM pic.twitter.com/7BCzHvScmg