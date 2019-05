Stéphane Henchoz, que le dénouement est cruel pour votre équipe.

On a été solides pendant 92 minutes et 50 secondes... On a vu deux équipes qui luttent pour leur survie, peu d’occasions. On s’est malgré tout créé deux ou trois bonnes chances de marquer. Mais on a manqué de réalisme. Maintenant, quand on n’arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et on n’a pas su le faire. Sur l’action du but, on a été naïfs. Et ce n’est pas la première fois cette saison.

Comment Bastien Toma a-t-il pu se retrouver esseulé ainsi au deuxième poteau pour marquer?

C’est de la naïveté. Dans le sens où au départ on a la possibilité de faire une faute au milieu pour stopper l’action. Derrière, il ne reste que 10 ou 15 secondes à jouer… Sur le couloir gauche aussi on peut faire faute avant le centre. Puis il y a ce côté droit dégarni à l’arrivée du ballon. Peut-être parce qu’on poussait pour marquer. On souhaitait la victoire.

Vous voilà à quatre points de la barre à deux journées de la fin.

Il y a toujours de l’espoir. Je suis convaincu qu’on est capables de faire six points. Mais on n’a plus notre destin en main. Ça complique le tout.

