Pour ce nouvel épisode de «C’te équipe», la bande des sports est composée de Daniel Visentini, Florian Vaney, Mathieu Aeschmann et Robin Carrel. C'est votre rendez-vous radiophonique, mais aussi vidéo pendant qu’on se déconfine, tous les lundis, aux alentours de 17h.

Une fois deviendra presque coutume tant qu’on n’a pas pu réinvestir nos bureaux, vous pouvez retrouver la vidéo de nos débats ci-dessus. Si vous voulez n’avoir que la bande-son, vous êtes heureusement servis, puisqu’un clic ci-dessous ou un transfert sur Soundcloud et c’est parti!

1re partie (dès 2'):

On a commencé par parler du bonheur qu'on a eu à retrouver du foot suisse, dans notre petit écran, des éventuels regrets du Lausanne-Sport à propos de cette élimination rageante en quarts de finale de la Coupe de Suisse, et aussi un peu de la présence qui a fait plaisir de Vladimir Petkovic dans les travées de la Pontaise

2e partie (dès 17'40):

On a enchaîné sur un mini-sondage à propos de quelle équipe romande nous faisait le plus de soucis à quelques jours de la reprise. On a aussi parlé des matches amicaux difficiles de Servette, avant d'essayer de pronostiquer l'issue de la saison de Super League.

3e partie (dès 35'35):

Rapide tour d'horizon de ce qui nous attend dans notre télévision cette semaines, avec un focus particulier sur le championnat anglais. Le suspens sera présent à tous les étages, sauf pour le titre, au contraire de l'Espagne où tout reste possible.

Le quiz! (dès 48'):

Spécial Suisses en Premier League.