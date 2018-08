3-0 contre Sion, 5-1 contre Thoune et enfin 5-2 samedi contre YB. Si NE Xamax, avec pas moins de 13 buts encaissés en trois matches, n’a en apparence pas réglé ses soucis défensifs, il serait faux de penser que sa troisième défaite de rang en championnat est dans la même lignée que les deux précédentes.

D’abord parce que le néo-promu neuchâtelois, au niveau de ses intentions, a montré tout autre chose au stade de Suisse que ce qu’il avait affiché tant à Tourbillon que chez lui à la Maladière. Au point de bousculer YB jusqu’à faire jeu égal avec lui avant de craquer lorsque Seoane se décidait de lancer avec Mbabu, Sulejamni et Hoarau, une force de frappe que Decastel ne possède bien évidemment pas. «On ne méritait pas de prendre cinq buts, convenait justement samedi soir le coach neuchâtelois. C’est un peu sévère par rapport à ce que l’on a produit... Même si YB était meilleur que nous, on a montré que l’on pouvait rivaliser avec lui dans le jeu.»

Seul problème, le visiteur n’a pas tenu la distance, craquant sur deux autogoals: sur la frappe victorieuse d’Aebischer (3-2, 70e), un Xamaxien a détourné le ballon hors de portée de Walthert qui pensait s’en emparer, puis dans les arrêts de jeu, Oss a dévié dans ses filets un centre-tir d’Assalé pour un dernier but somme toute anecdotique. «C’est rageant car il y avait quelque chose à faire, reprend Decastel. A 2-2, on était presque mieux qu’eux...»

Karlen blessé

La soirée a aussi coïncidé avec les débuts helvétiques du latéral gauche belge Jérémy Huyghebaert et du défenseur central letton Marcis Oss. Si la première impression s’avère globalement plutôt bonne, il faudra bien sûr les revoir dans d’autres circonstances, notamment lorsque les automatismes seront mieux rodés. «Jérémy a été très présent, et son apport offensif m’a plu. On voit que Marcis aime jouer haut, mais cela nécessite encore quelques réglages.»

De fait, Xamax a surtout souffert de son manque de puissance offensive - marqués par Sejmenovic, un défenseur, ses deux buts l’ont été sur des balles arrêtées. Ses attaquants, eux, se sont rarement retrouvés en position idéale. Et les choses pourraient ne pas s’arranger avec la sortie prématurée de Gaëtan Karlen sur blessure, à la suite d’un violent choc avec Wüthrich en début de partie. Dans son cas, on suspecte une fissure d’un doigt de pied.

(nxp)