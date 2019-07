Pour le FC Sion, battu 4-1 à domicile par Bâle, il n’y a pas eu d’exploit. Pire, les Valaisans se sont totalement effondrés après la pause. «On ne peut pas donner les buts comme on les a donnés, comme ça, pestait Stéphane Henchoz à l’issue des débats. C’est un gros coup sur la tête. Le positif, c’est nos 50 premières minutes. On a vu du jeu, du mouvement, des occasions. C’est là-dessus qu’il faut construire...»

Présentée comme le point fort du FC Sion estampillé Henchoz après les matches de préparation, la défense valaisanne a craqué dès la sortie de Xavier Kouassi sur blessure (50e). Sur le 2-1, peut-être le tournant de la rencontre consécutif à une perte de ballon de Behrami à mi-terrain, le nouveau coach de Tourbillon dédouanait l’ancien international helvétique. «Valon n’est pas seul en cause. On ne peut pas lui imputer seul le but. Après la perte du ballon, il restait un 5 contre 2. On aurait dû être capable de mieux défendre.»

«Ce but, c’est le coup de massue»

L’incroyable bourde de Mitryushkin, titularisé à la place de Fickentscher, a bien sûr alimenté les discussions. Il faut croire que les portiers de Tourbillon sont maudits si l’on se souvient du but gag encaissé par Anthony Maisonnial une année plus tôt, également lors du premier match à Sion (défaite 2-1 contre Lugano). «Ce but, convenait le technicien fribourgeois, c’est le coup de massue. C’est l’erreur qui peut arriver. Anton avait fait une excellente préparation. Est-ce que ce serait arrivé si cela avait été Kevin (ndlr : Fickentscher) à sa place? Point d’interrogation…»

Trahi vendredi soir par une défense que l’on présentait intraitable, Sion a paradoxalement trouvé quelques motifs d’espoir dans son expression offensive. «Devant, ce n’était finalement pas si dégueulasse…» Pour le club valaisan, il en faudra évidemment beaucoup plus pour chasser les soucis qui l’assaillent déjà.