Valon Behrami n'était pas à l'entraînement du FC Sion, jeudi en milieu de matinée, à la Porte d'Octodure. Annoncé sur le départ la veille au soir, le Tessinois réglait - peut-être - les détails de la résiliation de son contrat deux ans avec ses dirigeants. Contacté dans la journée, le directeur sportif Barthélémy Constantin n'a pas souhaité préciser le timing de la séparation. «Cela s'est joué lors des deux derniers jours», s'est-il contenté de nous répondre, avant de revenir sur le divorce à l'amiable entre le club de Tourbillon et de l'international aux 83 sélections avec l'équipe de Suisse.

Barthélémy Constantin, Behrami n'aura pas fait long feu à Sion...

Le club a tout fait pour qu’il soit dans les meilleures conditions possibles mais cela n’a pas fonctionné. Il a travaillé comme un fou pour revenir de sa blessure et ce n’était pas évident, c’est vrai. Il a essayé de faire ce qui était le mieux pour lui, pour se donner une chance d’être performant à 100%, mais l’environnement ne lui pas été non plus, donc voilà.

Comment ça? Il ne se plaisait pas en Valais?

Non, je veux dire que c’est un tout. Ses blessures, sa convalescence, son ballon perdu qui amène le but sur le premier match perdu contre Bâle. Il y a eu plusieurs facteurs qui font que l’on en arrive là aujourd’hui.

Avez-vous été surpris par la tournure des événements?

Comme on l'a dit, c'est une décision prise d’un commun accord. Même si on ne s’attendait pas à ce que cela se termine comme ça, maintenant, aussi vite. On voyait sur le terrain qu’il y avait des choses que l’on pouvait changer ou améliorer ensemble, dans la relation entre lui et nous. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné. Mais on a essayé de tout faire pour que ça marche, des deux côtés.

Avez-vous des regrets sur votre collaboration?

Non. C’est juste dommage que cela se finisse aussi vite car il y avait quelque chose de bien à faire. Mais cela n’a pas joué. Le club doit désormais aller de l’avant et Valon aussi. On s'est quitté en se serrant la main, tranquillement. C’est quelqu’un de parole. Ce n’est pas un tricheur, il a toujours été loyal. J'espère qu'il trouvera son bonheur et qu'il sera heureux dans la prochaine étape de sa vie, que ce soit dans un autre club ou dans une carrière professionnelle en dehors du football.

Peut-on dire que c'était une erreur de casting?

Je ne pense pas. Valon était joueur international de l’équipe de Suisse il y a encore une année. Il arrivait libre après sa grave blessure donc on savait que c’était un pari. Mais on ne regrette pas de l’avoir pris. On le voulait tous quand on l’a signé et tout le monde était content. Nous n'avons rien fait d’abouti ensemble sur le terrain, c’est triste, mais c’était mieux d’arrêter maintenant et de garder une bonne relation tous ensemble.

