Neuf ans après avoir quitté la Swiss Football League, Yverdon n’évoluera toujours pas en Challenge League la saison prochaine. Pourtant confortable leader de Promotion League avec sept points d’avance sur Rapperswil et huit sur le duo composé de Nyon et Carouge, le club nord-vaudois en est quitte pour se morfondre. Tombée ce jeudi peu avant 12h, la décision de l’ASF d’annuler tous les championnats - hommes, dames et juniors - jusqu’à la Promotion League (LNA pour les féminines) a sonné le glas des espoirs d’YS.

Pour Mario Di Pietrantonio, son président, c’est un coup de massue et d’incompréhension. «Aujourd’hui, accuse-t-il, on nous plante un coup de couteau dans le dos. On nous saigne, c’est un assassinat. Le club le plus lésé de toute la Suisse, c’est le nôtre. En gros, on me demande de mettre les cinq millions de francs que j’ai investis à la poubelle. Je peux comprendre beaucoup de choses, mais là, c’est de l’imbécilité pure, une idiotie sans nom. On a pris la pire des pires des pires décisions, sans le moindre bon sens. Un gamin de 5 ans qui aurait sorti ça, on lui aurait tapé sur les doigts.»

«Aujourd’hui, des gens font la queue à Lausanne pour bouffer»

C’est peu dire que le boss du stade municipal est écœuré et qu’il en a gros sur la patate. «Imaginez que je l’ai appris par la presse, je n’ai même pas eu droit à un téléphone... C’est moi qui ai dû appeler pour obtenir des réponses que personne n’a su me donner. Maintenant encore, au moment où je vous parle, je n’y crois pas. Songez que l’on va recommencer un championnat (ndlr : celui de Challenge League), que l’on va mettre la santé des joueurs en jeu et prendre des risques inconsidérés, alors que l’on sait déjà qu’il n’y aura pas de relégué.»

Abasourdi, notre interlocuteur s'étonne principalement du fait que la Promotion League, dont plusieurs clubs, à l'instar d'YS, sont pourtant professionnels, ait «bénéficié» du même traitement que le monde amateur du football des talus. «Dans cette histoire, regrette-t-il, on a tout fait à l'envers.»

Ulcéré, l'entrepreneur n’a cependant pas envie d’attaquer la Fédération en justice, d'envisager des prolongations au tribunal. «Je n’ai pas l’énergie d’attaquer ces gens-là, de me battre pour des personnes pareilles, reprend M. Di Pietrantonio. À Yverdon, on offre des émotions, du bonheur, on fait parfois du social et l'on paie les salaires le 24 de chaque mois. Or aujourd’hui, des gens font la queue à Lausanne pour bouffer. Ce qui arrive en Suisse n’est qu’un début. Dans six mois, on sera plongé dans une crise totale.»

«Je ne vais pas continuer dans ces conditions»

Cette saison blanche est-elle de nature à remettre en question son engagement financier? Le patron des Verts a souvent affirmé qu’il lâcherait Yverdon Sport en cas de non-promotion. «Je ne vais pas continuer dans ces conditions, confirme-t-il. Hormis la question d’équité sportive, j’ai une certaine dignité dans la vie. Les millions que j’ai investis à Yverdon, je préfère les donner à une bonne œuvre. En Suisse, il y a un non-respect total des présidents, de tous ceux qui se consacrent au football et donnent de leur argent. Je ne parle pas ici des Fondations comme Rolex qui soutient Servette. S’il n’y a pas des gens comme Christian (ndlr: Constantin) ou moi, qu’est-ce que l’on fait? Combien de clubs vont survivre à cette crise? Même le FC Bâle ne sait pas s’il va pouvoir continuer…»

La question de l’attribution des licences pour l'exercice 2020-2021 pourrait toutefois redistribuer les cartes, avec la possibilité de voir Yverdon être en fin de compte repêché sur le tapis vert. Dégoûté, son patron ne semble néanmoins pas vouloir croire à cette éventualité. «Alors que notre dossier est en béton, la moitié des clubs de Swiss Football League n’aura sans doute pas les garanties financières. Et alors? Je connais déjà la suite. Je vous promets que ces clubs-là auront droit à des exceptions et des passe-droits…»

Le verdict de l'ASF tombe d'autant plus mal qu'Yverdon aurait dû inaugurer son nouveau stade municipal cette année encore.

N.JR