Dimanche, le match Servette - Young Boys a été le théâtre d'un violent contact entre le Servettien Gaël Ondoua et le Bernois Gianluca Gaudino, à la 32e minute du match. Oudoua s'est lancé en taclant les deux jambes en l'air et Gaudino s'est écroulé.

Le diagnostic est lourd: déchirure du ligament de la cheville gauche. Le joueur allemand de bientôt 23 ans sera indisponible pour plusieurs semaines, et tout indique qu'on ne le reverra pas sur les terrains avant l'année prochaine.

Averti pour son geste, Ondoua a tenu à s'excuser via Twitter. Mardi, il a ainsi posté un message en anglais à l'intention de Gaudino, lui précisant que lui aussi était passé par là. «Gianluca Gaudino, j'espère que tu vas mieux, écrit-il. Je m'excuse sincèrement auprès de toi, du @BSC_YB et des supporters. Je n'avais vraiment pas l'intention de te blesser. J'ai eu la même blessure, alors je sais ce que cela fait. Je souhaite que tu sois complètement et rapidement rétabli, et que tu sois de retour au jeu très bientôt. Prends soin de toi.»

Gianluca Gaudino, I hope you feel a little better. I sincerely apologize to you, to @BSC_YB and fans. I really had no intention to hurt you. Had the same injury so I know how it is ???? I wish you a full & fast recovery, & to be back in the game very soon!

Take care????????????????????????#BSCYB