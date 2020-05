Première chose: Ottmar Hitzfeld et son entourage se portent bien. A 71 ans, l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse souffre certes de ne pas voir ses petits-enfants, mais il compense grâce à la technologie, par écrans interposés. Et c’est devant la télé qu’il passera une bonne partie de son week-end, à l’occasion de la reprise de la Bundesliga – «son» Borussia Dortmund affronte Schalke samedi et «son» Bayern se rend à Berlin dimanche. «Je piaffe à l’idée de ce moment, samedi, trois heures et demie, salive-t-il, à l’image de millions d’Allemands. Je n’aurais jamais pensé que je me réjouirais un jour autant d’un match à huis clos. Je brûle d’y être.»

L’impatience n’empêche pas la philosophie et Ottmar Hitzfeld espère que la crise du coronavirus incitera, in fine, le football à se montrer plus raisonnable sur le plan économique – «222 millions d’euros pour Neymar, c’était une catastrophe». L’ex-attaquant ne se montre en revanche pas choqué par la reprise du jeu en Allemagne, «parce que le football rend heureux des millions de gens à travers le monde».

Sur le plan sportif, Hitzfeld ne semble pas trop croire à un possible retour du Borussia Dortmund sur le Bayern Munich («quatre points d’avance, c’est beaucoup, surtout quand tu as la meilleure équipe»). Mais il tient à voler à la défense de Lucien Favre qui, malgré sa jolie saison avec le BVB, n’est jamais tranquille. «Je trouve que la façon dont il a tiré l’équipe de la crise est fantastique. Je ne peux pas comprendre les critiques qui le touchent, je me demande vraiment d’où elles peuvent bien venir, lance Hitzfeld à propos du Vaudois. Car lorsque vous observez les faits, il est impossible de comprendre. Il rend chaque joueur meilleur. Il a intégré énormément de jeunes. Et en pleine crise, il a modifié son système et pris les bonnes décisions. Il travaille incroyablement bien.»

Interrogé à propos d’une autre personnalité du football suisse, Christian Constantin, l’Allemand s’est montré plus nuancé. S’il n’a pas oublié le «gentil gars» qui lui avait servi de gardien remplaçant à Lugano lors de la saison 1979/80, s’il reconnaît du mérite à ce président «qui paie tout de sa propre poche», Ottmar Hitzfeld trouve que certaines de ses prises de position sont «étonnantes». «J’espère qu’au final, il ne s’opposera pas à une reprise du championnat en Suisse», déclare-t-il à propos des velléités judiciaires que pourrait avoir le président du FC Sion.