Philippe Guggisberg, directeur de la communication de la SFL, confirme les informations du «Matin.ch». Oui, la SFL a bien la volonté d'implanter l'arbitrage vidéo en Suisse dans le courant de l'année 2019. «Il s'agit d'un grand projet, sur lequel il est trop tôt de communiquer de manière détaillée. Mais je peux vous confirmer que nous y travaillons depuis quelques semaines. C'est en route. Nous allons effectuer des tests et proposer notre projet aux clubs. Il reste encore quelques obstacles, raison pour laquelle nous n'avons rien à dire de manière officielle aujourd'hui», détaille Philippe Guggisberg.

A la fin, ce sont les clubs qui auront le dernier mot quant à la mise en place ou non du VAR. «Oui, c'est juste. Nous présenterons sans doute le projet lors de l'assemblée générale de novembre prochain. Les clubs décideront s'ils veulent la vidéo tout de suite, plus tard, pas du tout... Ce sont eux qui vont décider», continue le directeur de la communication. Un processus similaire à celui ayant conduit à la ré-instauration du barrage entre Super et Challenge League.

Si le côté «philosophique» aura son importance, l'aspect financier sera également pris en compte par les présidents au moment du vote, comme le précise Philippe Guggisberg: «Nous n'en avons pas encore terminé avec les calculs et tous ces aspects techniques. Il y a encore des questions. Comme je vous l'ai dit, tout le monde en saura plus dans quelques mois.» (nxp)