Très ému après avoir reçu la visite surprise de deux personnes importantes pour lui, sa mère, Karidiata, et son père spirituel, Guy Roux, samedi dernier pour son dernier match à domicile, «Djib» a cependant quelques vérités à faire sortir avant son dernier match avec YS, cet après-midi à Brühl (SG). Sur le terrain comme en interview, le lion va droit au but.

Cette fête d’adieux a-t-elle atténué la frustration de votre fin de contrat?

Oui et non. Oui, parce que le président s’est donné de la peine pour réunir des personnes qui me sont chères. Au niveau logistique, c’est costaud ce qu’il a fait. Aller chercher Guy Roux à Auxerre en avion, faire venir ma mère…

Mais…

Mais non, ça ne peut pas effacer le fait que j’aurais aimé faire encore une année à Yverdon. On parle de mon genou, mais avec des soins ce serait passé. J’ai l’aval du chirurgien, il y a une minuscule intervention à effectuer, une arthroscopie de rien du tout, et je peux repartir pour un an. Je suis encore apte à jouer et je suis meilleur buteur de la ligue. C’est normal que je sois déçu et fâché de ne pas continuer. Le président pense que c’est fini pour moi. Je pense le contraire. Jusqu’à présent, j’ai souvent eu raison dans ma carrière… Mais ça n’enlève rien à ce qu’il a organisé pour mon dernier match. C’était beau.

Vous aimeriez rester en Suisse?

Je suis bien ici. J’ai des potes, je me suis construit une vie. Donc oui, j’ai envie de rester. Maintenant, il faut voir les propositions. J’attends.

Êtes-vous surpris de ne pas avoir reçu d’offre du niveau supérieur?

Le championnat n’est pas fini. En France, on n’a pas le droit d’approcher un joueur sous contrat.

En troisième division suisse, c’est un peu différent.

Je sais. Je vois que ça bouge autour de moi, que des joueurs sont déjà en contact pour venir à Yverdon, ou pour en partir. C’est intrigant. Moi, j’attends. Je suis à l’écoute.

Votre salaire (250 000 francs) a été divulgué dans la presse dès votre arrivée. Vous pensez qu’il peut rebuter des clubs?

Ah, mais on va être clair, j’ai détesté lire ce montant dans les journaux! Pour moi, c’était une erreur de la part du club. Les gens n’ont pas besoin de savoir combien je touche. Il y a des gens qui souffrent, moimême je sais ce que c’est. J’ai vu ma mère galérer à élever sept enfants dans la région parisienne. Je connais la valeur d’un franc. L’argent, c’est un sujet tabou. Durant ma carrière, j’ai tout botté en touche à ce sujet.

Mais vous seriez prêt à rester en Suisse pour moins?

L’argent n’a jamais été mon critère numéro 1, à part une fois au Qatar. J’ai toujours fait mes choix en fonction de l’équipe de France, de mes envies. J’étudierai ce qu’il y a cet été. Si c’est moins d’argent mais un projet qui me plaît, je fonce.

Quel bilan tirez-vous de votre aventure à Yverdon?

Mon bilan, il est toujours en fonction des buts marqués. J’en avais promis minimum quinze, je suis à 24. J’espère arriver à 25, ce serait un joli chiffre.

Et de manière plus générale?

Je ne pensais pas tenir toute la saison sans blessure, pour être franc. Et c’est arrivé, preuve que je suis prêt à enchaîner, que mon corps est solide. Il y a eu des petites périodes de méforme, oui, mais globalement je suis content de ce que j’ai apporté à l’équipe. Ensuite, collectivement, j’estime qu’on a fait une belle saison, même si on n’a pas été promus.

Vous avez toujours été un joueur important, mais jamais le contraste n’a aussi été fort qu’ici. Finalement, n’était-ce pas encore plus de pression?

Non, non. La pression à Liverpool et au Panathinaïkos, c’est autre chose. De toute façon, j’ai toujours été comme ça, je suis très exigeant avec moi-même. Je n’ai pas le droit d’être en dessous, que ce soit avec les Bleus ou avec Yverdon.

Allez-vous garder contact avec les joueurs d’Yverdon?

Quand je me fais des amis, je les garde! Je suis déçu de la manière dont l’aventure se termine, mais mes coéquipiers n’y peuvent rien.

Quelle image pensez-vous avoir laissée?

Une bonne, j’espère! J’ai été sincère du début à la fin. Même les événements auxquels j’ai participé par contrat, je les ai faits avec le sourire, en étant moi-même.

Et les adversaires? Ces solides défenseurs alémaniques, c’est un mythe?

Ah, c’était costaud! La Promotion League est un championnat très agressif, je peux vous l’assurer. Après, sur moi, j’ai senti une envie d’aller au duel mais de manière très correcte. Jamais je n’ai eu la sensation que le gars en face voulait «se faire Djibril Cissé». Au contraire, beaucoup de joueurs m’ont dit leur fierté d’avoir joué contre moi. Ça m’a touché, j’avoue.

La «Section Lac» vous a offert une belle chanson, vous l’avez entendue?

Bien sûr! C’était supersympa. Ils ont fait un vrai travail, le texte avait un sens, les rimes étaient bonnes. Bien joué les gars (rires).

Vous vous imaginez jouer contre Yverdon l’an prochain?

Ce serait bizarre, quand même, mais si c’est le cas… Allez, ce n’est pas d’actualité, je n’y pense même pas. Là, je suis concentré sur ce dernier match à Brühl. Je veux absolument marquer. (nxp)